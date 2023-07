Robbie Williams leidet an körperdysmorpher Störung

Robbie Williams kämpft mit seinem eigenen Körperbild. Der Sänger leidet an einer körperdysmorphen Störung, wie er nun mit ehrlichen, aber auch harten Worten mitteilt.

Bereits seit einer Weile machen sich viele Fans Sorgen um Robbie Williams (49). Der Sänger und Entertainer hat in den vergangenen Monaten stark abgenommen. , dass er an einer körperdysmorphen Störung oder auch Dysmorphophobie leidet. Menschen, die davon betroffen sind, beschäftigen sich mit vermeintlichen Makeln an ihren Körpern, die Wahrnehmung des eigenen Körperbildes ist gestört.

"Mein Idealgewicht ist, wenn sich Menschen um mich Sorgen machen", ist in einer Zeichnung zu lesen, die Williams auf Instagram veröffentlicht. Worte, die er als schwarzen Humor bezeichnet. Im beigefügten Kommentar wird er deutlicher. "Ich könnte ein Buch über Selbsthass schreiben, wenn es um mein Körperbild geht", schreibt Williams. Er kenne "puren Selbsthass" und "die Hässlichkeit, sich hässlich zu fühlen". Könnte er sich für eine Superkraft entscheiden, würde er nicht das Fliegen wählen, sondern lieber, so viel essen zu können, wie er möchte und trotzdem stets bei seinem Zielgewicht zu bleiben.

"Ich leide an Dysmorphophobie"

"Ich leide an Dysmorphophobie", erklärt Williams weiter, der eigenen Angaben zufolge manchmal mehr als 40 Pfund übergewichtig sei. "Ihr könnt euch also vorstellen, was mein Geist sieht. Oder vielleicht könnt ihr es nicht. So oder so ist es ein verdammtes Desaster." Derzeit sei er dünn, sein Kopf sage ihm dann aber: "Verdammt toll Rob, du hast es geschafft, dünn zu werden und nun bist du alt. Glückwunsch." Schon sein ganzes Leben habe er damit zu kämpfen "und es lässt nicht nach", schreibt er weiter. Die Traurigkeit, die er manchmal spüre, sei schockierend.

Er fragt sich, was Selbstakzeptanz und Selbstliebe für manche Menschen so schwierig mache, dass es geradezu unmöglich erscheine. All diese Gefühle teile er mit seinen Followerinnen und Followern als eine Art Ventil: "Und falls sich jemand in diesen Worten, die ich geschrieben habe, wiedererkennt, hilft es vielleicht uns beiden." In den Kommentaren teilen zahlreiche Fans ihre eigenen Erfahrungen, erklären dass sie an Williams denken und dass sie ihm wünschen, diese Selbstakzeptanz und Selbstliebe zu finden.

Schon im April hatte es unter Fans Bedenken über das Gewicht von Robbie Williams gegeben. Seine Ehefrau Ayda Field (44), mit der er seit 2010 verheiratet ist, . In dem harmlosen Familienvideo war er oberkörperfrei zu sehen. In den Kommentaren hieß es mehrfach, wie mager der Entertainer doch aussehe.