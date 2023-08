River Phoenix' Mutter: "In mir ist er noch immer sehr lebendig"

Er starb vor fast 30 Jahren an einer Überdosis. Heute wäre Schauspieler River Phoenix 53 Jahre alt geworden. Mit einem emotionalen Instagram-Post erinnert seine Mutter an ihren ältesten Sohn.

Er gilt als einer der legendärsten Jung-Schauspieler Hollywoods. Vor fast 30 Jahren starb River Phoenix im Alter von 23 Jahren an einer Überdosis Drogen. Jetzt hat seine Mutter Heart Phoenix (78) an ihren ältesten Sohn erinnert - am Tag, an dem er seinen 53. Geburtstag gefeiert hätte.

"23. August 1970, einer der unglaublichsten Tage in meinem Leben", schreibt sie zu einem Bild, das den jungen River Phoenix mit seiner Gitarre zeigt. "So wie er es mit den meisten Menschen versuchte, nahm er auch seine Geschwister mit seinem Humor, seiner Weisheit, seiner Echtheit, seinem Talent, seiner Leidenschaft, seiner Verletzlichkeit und seiner unsterblichen Liebe für sich ein. Er war - und ist immer noch - unser großartigster Lehrer."

"Es gibt keine Garantien im Leben"

Der größte Schmerz, den sie je empfunden habe, so Heart Phoenix weiter, seien die natürlichen Geburten ihrer Kinder gewesen, und, obwohl komplett unterschiedlich, "der Schmerz über den Tod meines Sohnes".

"Es gibt keine Garantien im Leben, und ich denke, niemand von uns hat je das Versprechen bekommen, keine tragischen Momente zu erleben", so die Mutter des verstorbenen Schauspielers. Rivers Leben und sein Tod hätten sie gelehrt, im Jetzt zu leben. "Ich bin voller Ehrfurcht darüber, dass er in mir noch immer sehr lebendig ist", schließt die 78-Jährige ihren Post, und bedankt sich für die vielen Nachrichten, die sie seit dem Tod ihres Sohnes erhalten habe.

River Phoenix war nach einer Überdosis Drogen in der Nacht zu Halloween vor dem West-Hollywood-Nachtclub "Viper Room", der teils Johnny Depp (60) gehörte, zusammengebrochen. Im Krankenhaus konnte nur noch sein Tod durch festgestellt werden.