Rita Ora und Ehemann arbeiten an Musical über "Fyre Festival"-Skandal

Sängerin Rita Ora und ihr Ehemann Taika Waititi sollen aktuell an der Bühnenadaption des legendären Fyre Festivals, das niemals stattfand, arbeiten.

Ein Festival als Musical? Rita Ora (34) entwickelt gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem neuseeländischen Filmregisseur und Drehbuchautor Taika Waititi, eine Bühnen-Adaption über das skandalöse Fyre Festival. berichtet über die Pläne.

Der 50-jährige Waititi und die Sängerin gehören zum Produktionsteam des geplanten Musicals, das vom oscarnominierten Regisseur Bryan Buckley inszeniert und geschrieben wird. Die Show "Fyre Fest The Musical" soll eine Musical-Komödie werden, die auf der Lebensgeschichte von Billy McFarland, dem Gründer des Fyre Festivals, basiert.

Das legendäre Festival, das niemals stattfand

An den Wochenenden vom 28. bis 30. April und 5. bis 7. Mai 2017 sollten insgesamt 33 Musiker und DJs auftreten, wobei die Tageskarten zu Preisen von 500 bis 1.500 US-Dollar angeboten wurden. Die Veranstaltung, die als elitäres Luxus-Musikfestival auf den Bahamas angekündigt war, wurde jedoch in buchstäblich letzter Minute abgesagt, wodurch zahlreiche Besucher und Prominente auf der Insel gestrandet waren. McFarland bekannte sich 2018 des Betrugs schuldig und verbrachte mehrere Jahre in einem Bundesgefängnis.

Jetzt soll das Skandal-Festival, das es bereits 2019 zu einem Dokumentarfilm auf Netflix brachte, mit dem Titel "FYRE - The Greatest Party That Never Happened", auf die Theaterbühne. Zum Produktionszeitplan gibt es derzeit noch keine Informationen. Auch nicht, ob das Musical für den Broadway vorgesehen ist.

Die Idee ist "potenziell katastrophal"

Der Ehemann von Rita Ora gab seine anfängliche Skepsis im "Hollywood Reporter" zu: "Ich habe zwar 15 Jahre lang nicht mehr mit Theater angefangen, weil es mir keinen Spaß mehr gemacht hat, aber mir wurde gesagt, dass es dieses Mal Spaß machen wird. Und ich glaube ihnen. Als Bryan Buckley mir erzählte, dass er ein Musical über das Fyre Festival machen wollte, fragte ich: 'Wer zum Teufel ist Bryan Buckley?'"

Aber Taika Waititi hätte die Idee spannend gefunden, seltsam und "potenziell katastrophal, was passend erscheint und meiner Arbeitsweise entspricht. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen und mir etwas von diesem süßen amerikanischen Theatergeld zu schnappen."