Riskantes Manöver von "Rosenheim-Cops"-Star: "Bin in den Urlaub abgehauen"

Kurz vor Start von Dreharbeiten zu "Die Rosenheim-Cops" hat Igor Jeftic ein sehr riskantes Verhalten an den Tag gelegt, das ihm beinahe zum Verhängnis wurde. Jetzt spricht der ZDF-Schauspieler in der AZ.

Sakko, Hemd und braune Haare – wenn Igor Jeftic (54) mit den "Rosenheim-Cops" über den Bildschirm flimmert, haben die Zuschauer seit Jahren ein bekanntes Erscheinungsbild im Kopf. Seit 2009 ist der gebürtige Serbe in der ZDF-Serie als "Kommissar Sven Hansen" zu sehen und blieb seinem Look viele Jahre stets treu. Doch im Januar 2025 kam es zum plötzlichen Wandel – Jeftic zeigte sich völlig erblondet. Im Interview mit der AZ verrät er jetzt, wie es dazu kam und was die Veränderung so riskant machte.

"Rosenheim-Cops"-Star Igor Jeftic über optische Veränderung

Igor Jeftic schildert: "Zuerst habe ich mir für eine Rolle nur die Haarspitzen blond gefärbt." Zu einem Schauspieleinsatz für das entsprechende Projekt sei es aber nie gekommen. Der Dreh habe schlussendlich nicht stattgefunden, erzählt Jeftic der AZ. Doch die neue Farbe an seinen Haarspitzen gefiel dem 54-Jährigen so gut, dass er sich für eine vollständige Veränderung entschied. "Ich hab mir gedacht: 'Fuck it!', habe mich komplett blondiert und bin in den Urlaub abgehauen."

Riskantes Manöver bei Igor Jeftic: "Wurde spannend"

Jeftic stieg in den Flieger nach Thailand, wo er schöne Tage : "Das Zeitfenster hat gerade gepasst." Der Schauspieler hatte eine drehfreie Zeit und genoss die Tage fernab von Deutschland – über 8.000 Kilometer entfernt von München. "Doch Monate später wurde es spannend", verrät Jeftic der AZ. Für die "Rosenheim-Cops" standen Dreharbeiten in den Bavaria Filmstudios an. Die Entscheidung, sich die Haare zu färben, war ab dem Zeitpunkt ein riskantes Manöver. Denn als "Sven Hansen" galt es, wieder mit braunen Haaren vor die Kamera zu treten. So sind es schließlich die treuen "Rosenheim-Cops"-Zuschauer gewohnt.

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"Gerade noch so ist das Blond rausgewachsen"

Der Schauspieler witzelt: "Gerade noch so ist das Blond rausgewachsen, dass ich die 'Cops' drehen konnte." Die Fans der ZDF-Serie durften ihn also mit gewohnter Haarfarbe auf dem Bildschirm bestaunen. Ob sich der "Sven Hansen"-Darsteller bald auf ein neues Frisur-Experiment einlässt? Igor Jeftic scheint nicht abgeneigt – er habe den blonden Look durchaus gemocht.

Was andere über ihn und sein Auftreten zu sagen haben, sei ihm schlussendlich egal. In einem AZ-Interview aus dem vergangenen Jahr gab Jeftic sogar zu: "Ich mag das, wenn an mir herumkritisiert wird. Ich will nicht jedem gefallen. Reines Lob ist mir unangenehm." Der Schauspieler liebt es zu polarisieren – und genau darin liegt für ihn die Freiheit, ganz er selbst zu sein.