Rihannas Vater Ronald Fenty stirbt im Alter von 70 Jahren

Große Trauer um Ronald Fenty: Der Vater der weltberühmten Sängerin Rihanna ist im Alter von 70 Jahren in Los Angeles verstorben. Er erlag nach Angaben der Familie einer kurzen, schweren Krankheit.

Ronald Fenty an der Seite seiner Tochter Rihanna bei einem gemeinsamen Auftritt in Santa Monica.

Traurige Nachrichten für die Sängerin Rihanna (37): Ihr Vater Ronald Fenty ist laut übereinstimmenden Medienberichten im Alter von 70 Jahren verstorben. Das bestätigten Quellen unter anderem dem US-Magazin "People" sowie der . Fenty erlag demnach in Los Angeles einer kurzen, schweren Krankheit. Die genaue Todesursache und das exakte Todesdatum wurden zunächst nicht bekannt gegeben.

Die Familie war in den letzten Stunden bei ihm, wie Quellen gegenüber Starcom Network mitteilten. Auf Fotos, , war Rihannas Bruder Rajad Fenty (29) am 28. Mai beim Eintreffen am Cedars-Sinai Medical Center zu sehen. Die Sängerin soll sich ebenfalls in dem Fahrzeug befunden haben, war aber auf den Aufnahmen nicht zu erkennen.

Ronald Fenty und Rihannas Mutter Monica Braithwaite (56) zogen ihre Familie in Bridgetown auf der karibischen Insel Barbados groß, wo der spätere Weltstar bis zu seinem 16. Lebensjahr lebte. Das Paar trennte sich, als Rihanna noch jung war, und ließ sich 2002 scheiden, als die Sängerin 14 Jahre alt war. Neben Rihanna, die mit bürgerlichem Namen Robyn Rihanna Fenty heißt, und Rajad haben die beiden noch einen weiteren Sohn, Rorrey (35). Aus früheren Beziehungen hat Ronald Fenty darüber hinaus drei weitere Kinder: die Töchter Samantha (44) und Kandy (54) sowie Sohn Jamie (41).

Beziehung zwischen Rihanna und Vater war teils belastet

Die Beziehung zwischen Rihanna und ihrem Vater war über die Jahre von Höhen und Tiefen geprägt. Einen besonders schweren Einschnitt gab es 2009, nachdem die Sängerin von ihrem damaligen Freund Chris Brown (36) angegriffen worden war. Ronald Fenty sprach damals ohne das Einverständnis seiner Tochter mit der Presse über den Vorfall, was Rihanna später in einem "Vogue"-Interview als "wirklich seltsam" bezeichnete.

Ein Jahr später erklärte sie gegenüber Talk-Queen Oprah Winfrey (71), dass sie ihre Beziehung zu Ronald Fenty "repariert" habe, obwohl es weiterhin Spannungen gäbe. 2019 verklagte Rihanna ihren Vater sogar, weil er angeblich ihren Namen für finanzielle Gewinne ausnutzte. Sie behauptete unter anderem, dass er 2017 ein Unternehmen namens Fenty Entertainment gegründet und sich als ihr Manager ausgegeben habe, um neue Kunden zu akquirieren. Drei Wochen vor Prozessbeginn 2021 zog Rihanna die Klage jedoch zurück, .

Trotz der schwierigen Phasen schien sich das Verhältnis zwischen Vater und Tochter zuletzt entspannt zu haben. Im Februar 2023 zeigte sich Ronald Fenty gegenüber TMZ "überglücklich" über die erneute Schwangerschaft seiner Tochter mit A$AP Rocky (36) und äußerte den Wunsch, Teil des Lebens des Babys zu sein. Rihanna ist mittlerweile bereits Mutter der beiden Söhne Rza (2) und Riot (1) und erwartet derzeit ihr drittes Kind.