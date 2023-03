Rihannas Sohn ist "eifersüchtig" auf ungeborenes Geschwisterchen

Rihannas kleiner Sohn ist eifersüchtig auf sein ungeborenes Geschwisterchen - weil es mit seiner Mutter zur Oscarverleihung darf. Das berichtet die Sängerin in einem witzig-süßen Instagram-Post.

Rihanna (35) hat ihre Fans mit neuen Bildern ihres kleinen Sohnes versorgt. Auf ein Foto des zehn Monate alten Kindes mit Tränen in den Augen. "Mein Sohn, als er erfuhr, dass sein Geschwisterchen zur Oscarverleihung geht und nicht er", schrieb die Sängerin dazu.

Bei ihrem Auftritt in der Halbzeitpause des Super Bowls am 12. Februar dieses Jahres hatte Rihanna enthüllt, dass sie zum zweiten Mal schwanger ist. Ihr erstes Kind mit dem Rapper ASAP Rocky (34) kam am 13. Mai 2022 zur Welt. Den Namen des Kleinen hat sie noch nicht verraten. Dafür war er mit seinen Eltern schon auf dem Cover der Vogue zu sehen...

Oscarauftritt von Rihanna mit Baby

Rihanna wird ohne ihren Sohn, dafür mit ihrem ungeborenen Baby zur Oscarverleihung am 12. März gehen. Die Sängerin ist für "Lift Me Up" aus dem Film "Black Panther: Wakanda Forever" in der Kategorie "Bester Filmsong" zum ersten Mal für einen Oscar nominiert.

Wie üblich singen auch dieses Jahr die Nominierten ihre Songs selbst auf der Bühne. Dabei trifft Rihanna auf berühmte Konkurrenz. Mit Lady Gaga (36) ist ein weiterer Superstar nominiert, für "Hold My Hand" aus "Top Gun: Maverick"

Prominente Follower rasten aus

Neben dem Foto des angeblichen Eifersuchtsanfalls wegen der Oscarverleihung hat Rihanna ihren Followern noch mehr Baby-Stoff geliefert. Auf einem Bild sitzt der Kleine auf Rihannas Schoß und betrachtet den Bildschirm eines Laptops, auf dem ein Video seiner Mutter läuft. Ein kurzer Videoclip zeigt die Szene aus einer anderen Perspektive: Das Baby rudert mit den Ärmchen Richtung seiner Mutter im Monitor.

Rihannas Follower sind begeistert von dem Baby-Content. "Dieses Gesicht" schreibt Model Cara Delevingne (30), garniert mit Herzaugen-Smileys. "Cutie Pie" (süßer Kuchen) schwärmt Schauspielerin Viola Davis (57). "Ich kann es kaum erwarten Mamaaaaa", schreibt Model Gigi Hadid (27) in Erwartung von Rihannas Performance bei den Oscars.