Riesiger Klunker: Cristiano Ronaldo macht seiner Georgina einen Antrag

Seit Jahren gehen Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez gemeinsam durchs Leben. Der Fußballstar möchte seine Partnerin jetzt endlich heiraten und hat sich mit ihr verlobt.

Der portugiesische Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo (40) und seine langjährige Partnerin Georgina Rodriguez (31) möchten heiraten. Das Paar hat sich nach mehr als acht gemeinsamen Jahren endlich verlobt, wie das Model am 11. August .

Zu ein paar romantischen Worten zeigt Rodriguez auf der Social-Media-Plattform den prächtigen Verlobungsring. Auf dem von ihr geteilten Foto liegt ihre Hand auf seiner. Am Ringfinger glitzert ein riesiger Klunker, der ein Vermögen gekostet haben muss. "Ja, ich will. In diesem und in allen meinen Leben", schreibt sie dazu.

Zwar kommt Georgina Rodriguez auf Instagram bei Weitem nicht an die aktuell gut 662 Millionen Follower ihres Verlobten heran, aber auch sie ist auf der Plattform ein Star. Ihren Ring zeigt sie dort ihren derzeit rund 67,9 Millionen Followerinnen und Followern. In den Kommentaren lassen sich entsprechend schon kurz nach der Verkündung mehrere zehntausend Glückwünsche und Herzchen finden.

Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez lernten sich 2016 kennen

Cristiano Ronaldo, einer der größten Fußballstars der Welt, soll Georgina Rodriguez einst im Sommer 2016 kennengelernt haben. Anfang 2017 zeigten sich die beiden erstmals der Öffentlichkeit als Paar. Sie leben momentan mit ihren Kindern in Saudi-Arabien, wo Ronaldo für den Klub al-Nassr FC spielt.

Ronaldo und Rodriguez haben die leiblichen Töchter Alana Martina und Bella Esmeralda. Die Zwillinge Eva und Mateo kamen 2017 per Leihmutter zur Welt. Schon im Jahr 2010 wurde zudem Ronaldos Sohn Cristiano Jr. geboren. Bella Esmeraldas Zwillingsbruder Angel starb kurz nach der Geburt - ein schwerer Schicksalsschlag für das Paar.