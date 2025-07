Rick Kavanian gibt seltene Einblicke in seine Ehe

Im August feiert Rick Kavanian den 20. Hochzeitstag mit seiner Ehefrau Ilka. Das Paar zeigt sich nur selten gemeinsam in der Öffentlichkeit. In einem neuen Interview spricht der Comedian ungewohnt offen darüber, was die beiden seit Jahrzehnten verbindet und wieso sie keine Kinder haben.

Aktuell ist Comedian Rick Kavanian (54) gleich doppelt im Kino zu hören: In "Die Schlümpfe: Der große Kinofilm" leiht er sowohl dem fiesen Zauberer Gargamel als auch dessen noch gemeinerem Bruder Razamel seine Stimme. Und ab dem 14. August ist er in der Western-Parodie-Fortsetzung "Das Kanu des Manitu" erneut an der Seite von Michael Bully Herbig (57) zu sehen. Wesentlich ruhiger geht es da in Sachen Privatleben zu. Kurz vor seinem 20. Hochzeitstag mit Ehefrau Ilka im August gibt der Comedian seltene Einblicke in seine Ehe.

"Ich kann viel über meine Frau und auch viel mit ihr lachen"

Was Rick Kavanian und seine Frau Ilka vor allem verbindet, ist ihr gemeinsamer Sinn für Humor. "Ilka hat einen guten Humor. Das ist mein Glück", sagt der Comedian im Interview. "Ich kann viel über meine Frau und auch viel mit ihr lachen." Sie kenne ihn "in- und auswendig wie kein zweiter Mensch", was für ihn die Sache allerdings schwerer macht. Denn er könne bei ihr nur mit "etwas punkten, das ich spontan raushaue" und was sie noch nicht kenne.

Seine Frau scheint es dagegen leichter zu haben: "Ilka macht einen trockenen Kommentar, sagt beim Frühstück etwas zu einer Beobachtung, die wir einen Tag zuvor gemacht haben. Sachen, mit denen ich in dem Moment überhaupt nicht rechne. So überfallartig - und ich bin dann überhaupt nicht vorbereitet. Das sind die besten, lustigen Momente."

Durch eine versteckte chemische Formel verbunden?

Dass sie aus dem Vertrieb, und nicht aus der Film- und Fernsehbranche komme, sei "keine schlechte Voraussetzung". Denn deshalb hätten sie "auch andere Gesprächsthemen". Dennoch hilft ihm seine Frau "ungemein" bei seiner Arbeit, wie er bereits 2022 in einem Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verriet: "Meine Frau ist tatsächlich die erste Person, die meine Flausen abkriegt. Wenn ich Ideen habe, bekommt meine Frau die noch vor dem ersten Kaffee in der Früh zu hören. Und sie hat immer ein offenes Ohr für mich."

Die Eheleute sind offensichtlich so vertraut, dass Kavanian an "so etwas wie eine versteckte chemische Formel" zwischen ihnen glaubt. "Ich bin noch nicht dahintergekommen, wie die lautet", sagte er zu "Bild". "Ich bin einfach nur froh und dankbar, dass es so ist."

Nachwuchs hat sich "nicht ergeben"

Seit 2002 sind die beiden ein Paar, drei Jahre später heirateten sie. Kinder haben sie nicht. "Das hat sich bei uns nicht ergeben", so Kavanian. "Und irgendwann war das dann auch kein Thema mehr für uns." Bekannt wurde der gebürtige Münchner durch Herbigs Sendung "Bullyparade", die 1997 startete.