"Nur in Unterhose": RTL-Moderatorin über Horror-Wohnungsbesichtigung in München

Auf sein Bauchgefühl zu hören, erweist sich oft als richtige Entscheidung. Das findet auch Janin Ullmann: Die RTL-Moderatorin erzählt jetzt von einer unschönen Wohnungsbesichtigung in München – und verrät, warum ihr Instinkt sie damals nicht getäuscht hat.

Janin Ullmann (44) kommt gebürtig aus Erfurt, wo sie in einfachen Verhältnissen aufwuchs. Inzwischen nennt die RTL-Moderatorin die Metropole Hamburg ihre Wahlheimat. Nun erzählt Ullmann, eine Zeit lang tatsächlich in München gewohnt zu haben. Und auch wenn es ihr in der bayerischen Hauptstadt gefiel, denkt sie an ein bestimmtes Erlebnis heute mit Kopfschütteln zurück.

Janin Ullmann über Wohnungsbesichtigung in München: "Nicht die schönste Gegend"

Auf das eigene Bauchgefühl vertrauen – darüber sprechen Janin Ullmann und Marlene Lufen (56) in der aktuellen Folge vom Podcast "M wie Marlene". Das Thema weckt konkrete Erinnerungen bei Ullmann, die sie mit der bayerischen Hauptstadt verbindet: "Also ich habe mal ganz kurz hier in München gelebt. Eigentlich zu kurz, weil die Stadt ist auch sehr schön. [...] Und dann habe ich eine Wohnungsbesichtigung gehabt", so die 44-Jährige. Kurz vor dem Besichtigungstermin habe sie ein ungutes Bauchgefühl bekommen: "Das war irgendwie ganz komisch, das war relativ spät auch, also es war schon dunkel und es war auch irgendwie nicht die schönste Gegend in München."

Janin Ullmann lebte für kurze Zeit in der bayerischen Hauptstadt. Jetzt erinnert sie sich an ein gruseliges Erlebnis zurück. © imago/Horst Galuschka

Termin in München: Janin Ullmann erzählt von "Horrorhaus"

Ihr ungutes Bauchgefühl habe sie damals dazu bewegt, sich vorab Unterstützung zu suchen: "Da habe ich dann einen Bekannten von mir gefragt, ob er vielleicht mitkommen könnte." Eine Entscheidung, die sich als absolut richtig herausstellen sollte: "Das war ein richtiges Horrorhaus gewesen", erinnert sich Janin Ullmann. Und das nicht, weil es sich um einen Plattenbau handelte, wie sie betont: "Ich komme ja aus der Platte, und das war so ein bisschen plattenähnlich, deswegen: Das war mir total sympathisch."

Doch die Kulisse habe sie damals total abgeschreckt: "Wie das da alles drin gewirkt hat, ein ganz langer Flur und ganz hinten machte ein Mann nur in einer Unterhose die Tür auf." Die Moderatorin war damals heilfroh, nicht alleine zur Wohnungsbesichtigung gefahren zu sein: "Dann sind wir umgedreht und sind wieder gegangen. Und da war ich auch froh, dass ich auf mein Bauchgefühl gehört hatte, und irgendwen mitgenommen hatte damals." Wann genau sie in München zu Hause war, konkretisiert Janin Ullmann nicht. Bekannt ist aber, dass sie von 2006 bis 2007 als Hauptdarstellerin für die Telenovela "Lotta in Love" in Grünwald vor der Kamera stand.