Ricarda Lang hat 40 Kilogramm abgenommen. Wie die ehemalige Parteivorsitzende der Grünen nun im Podcast "Glow Up Your Life" gestand, plagten sie in der Vergangenheit jedoch Sorgen bezüglich ihres Gewichtsverlusts.

"Sie haben ja toll abgenommen", schwärmt Katja Burkard im Gespräch mit ihrem Podcast-Gast Ricarda Lang - und ergänzt umgehend: "Ich hoffe, ich darf Ihnen das auch sagen." Immerhin, merkt die "Glow Up Your Life"-Gastgeberin an, habe die Grünen-Politikerin den Gewichtsverlust einst noch für unfeministisch gehalten.

Sorgen bei Ricarda Lang nach Gewichtsverlust: "Total schambesetzt"

Das Thema sei zum damaligen Zeitpunkt "total schambesetzt" für sie gewesen, erklärt Lang. "Das war für mich so eine Art von Erklärungsversuch, warum ich mich nicht damit auseinandersetzen will." Bereits in ihrer Jugendzeit sei sie "eher pummelig" gewesen, erinnert sich die 32-Jährige: "Ich habe angefangen, mich für meinen Körper zu schämen." Lange Zeit habe sie sich mit für sie "schmerzbehafteten, angstbehafteten und schambehafteten Themen" wie ihrem Körper, Sport, Gesundheit und Ernährung nicht auseinandersetzen wollen.

"Und das habe ich in mir in meinem eigenen Kopf so ein bisschen rationalisiert, dass ich mir gesagt habe: Ne, das machst du nicht, weil das wäre irgendwie unfeministisch. Oder: Du darfst dich ja selbst nicht auf deinen Körper reduzieren." Inzwischen sei ihr Blickwinkel ein anderer. Indem man sich um die eigene Gesundheit kümmere, sorge man dafür, "dass der Körper auch in der Lage ist, ganz andere Lebenssituationen gut zu meistern", glaubt Lang.

"Nehme ich vielleicht Leuten auch ein Vorbild?"

Weiter erklärt sie: "Dazu kam, dass ich ja in der Öffentlichkeit auch sehr dafür geworben habe, dass gerade auch dicke Frauen nicht dafür angegriffen werden." Sie stellt klar: "Dafür werbe ich übrigens immer noch!" Hasskommentare seien "nicht nur kontraproduktiv, sondern auch unmöglich und verletzend", mahnt die einstige Parteivorsitzende. Sie selbst habe jedoch häufig Nachrichten von Menschen erhalten, die sich von ihr repräsentiert gefühlt hätten. "Da hatte ich dann Sorge, enttäusche ich da Leute? Nehme ich vielleicht Leuten auch ein Vorbild?"

Nachdem sie 40 Kilogramm verloren hatte, seien die Rückmeldungen jedoch durchweg positiv ausgefallen. "Ganz, ganz viele haben sich für mich gefreut", erzählt Lang. "Manche schreiben auch: Ey, das war ein Vorbild für mich!" Auch sie selbst bereue ihre Abnahme nicht. "Ich bin 30 geworden, da kommen natürlich auch Gedanken über die eigene Gesundheit: Will ich mit 50 noch fit sein? Will ich da Knieprobleme haben?" Damals sei ihr klar geworden, dass sie nicht ihr eigenes Wohlbefinden "darüber definieren lassen" könne, "was Leute vielleicht in dich hinein interpretieren - oder was Leute von dir sehen wollen".

Neue Folgen von "Glow Up Your Life" erscheinen jeweils montags. Ab Frühjahr 2027 geht Katja Burkard zudem mit ihrem eigenen Comedy-Programm "Katja Burkard - NO MORE BULLSHIT - Warum Älterwerden auch lustig ist" auf Tour.