Revival der 2000er: Tankinis sind zurück

Was in den letzten Jahren als altbacken galt, ist jetzt wieder angesagt: Tankinis erleben ihr modisches Comeback und zeigen sich in stylischen Schnitten und Farben.

(paf/spot) | 27. Juli 2025 - 18:31 Uhr

Wer den aktuellen Bademoden-Trends folgen will, greift jetzt zu einem Tankini. © IOIO IMAGES / Avalon/ddp images

Der Y2K-Trend hat Modebegeisterte weiterhin im Griff. Die 2000er Jahre erleben mit Baggy Jeans, auffälligen Gürteln und Bandanas ihr großes Comeback. Jetzt wird auch in der Bademode die Zeit zurückgedreht: Tankinis sind plötzlich wieder angesagt. Statt knapper Bikini-Oberteile setzen sich längere Schwimmtops durch - daher auch der Name "Tankini", eine Kombination aus "Tanktop" und "Bikini". Das Bikini-Höschen bleibt dabei. Genau das lieben Fashion-Fans an Tankinis: Sie bedecken mehr als ein Bikini, aber lassen je nach Wahl trotzdem mehr Haut sehen als ein Badeanzug. Ob den ganzen Bauch bedeckend oder etwas kürzer geschnitten: Die Auswahl aus Crop-Tops und Tanktops überlässt der Trägerin die Entscheidung, wie viel sie zeigen möchte. So sehen Tankinis modern aus Ihr Image als altbackene Schwimmkleidung ist wie weggewischt. Trendfarben wie und Pastelltöne machen den Look aktuell. Besonders angesagt: sportliche Varianten mit Neckholder-Trägern. Verspielter wirken Modelle mit Raffungen oder Polka Dots. Tankinis im A-Linien-Schnitt schmeicheln der Figur und können mögliche Problemzonen verstecken. Auch Frauen mit längeren Oberkörpern : Ein High-Waist-Unterteil kombiniert mit einem Top, das kurz über dem Bauchnabel endet, sorgt für ausgeglichene Proportionen. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert Styling-Tipps für Tankinis Ein No-Go bei Tankinis: ein zu enges Oberteil. Zwar darf es das Dekolleté betonen, den Körper sollte es aber nicht einengen. Ein stylischer Weg, das zu vermeiden, sind Babydoll-Tops. Bei den Bikini-Höschen gibt es einen klaren Trend: Unterteile mit hohem Beinausschnitt sind angesagt - denn dieser lässt die Beine noch länger erscheinen. Eine modische Alternative bieten kurze Röcke, die mit Schlitz oder im asymmetrischen Schnitt besonders cool aussehen. Ansonsten gilt das Prinzip: Mix & Match. Farben und Muster dürfen in diesem Sommer nach Belieben miteinander kombiniert werden. Mit nur wenigen Tankini-Teilen lassen sich viele Looks für einen Tag am Wasser zusammenstellen.