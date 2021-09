Renée Zellweger: Erstes Pärchenbild mit Ant Anstead auf Instagram

Renée Zellweger und Ant Anstead sind noch nicht lange zusammen und halten ihre Beziehung so privat wie möglich. Jetzt entschieden sich die beiden trotzdem dazu, die Welt an ihrem Glück teilhaben zu lassen - mit einem strahlenden Pärchenbild auf Instagram.

Renée Zellweger (52) und Ant Anstead (42) haben ihre Beziehung nun auch digital offiziell gemacht. Der Moderator ein süßes Pärchenbild in Schwarz-Weiß, auf dem die beiden schwer verliebt in die Kamera strahlen.

In den Kommentaren sind die Follower entsprechend begeistert: "Darauf haben wir alle gewartet", "Oh mein Gott, ihr seid hinreißend!" und "So süß" heißt es dort neben unzähligen roten Herzen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Das Bild stellt den ersten gemeinsamen privaten Moment dar, den die beiden Promis auf Instagram mit der Welt teilen. erklärte Anstead noch vor wenigen Wochen, dass die Beziehung der beiden etwas sei, "das wirklich privat ist. Es ist etwas, über das ich nicht wirklich zu viel reden möchte." Alles sei noch sehr frisch und er wolle die Beziehung nicht belasten.

Erster Paar-Auftritt im August

Im August hatte sich Zellweger mit ihrem neuen Freund das erste Mal auf einem roten Teppich gezeigt, nachdem sie sich Anfang Juni kennengelernt hatten. Die Schauspielerin war zuvor mit dem Musiker Doyle Bramhall II (52) liiert. 2005 war die zweifache Oscarpreisträgerin kurzzeitig mit dem Sänger Kenny Chesney (53) verheiratet. Anstead war schon zweimal verheiratet.