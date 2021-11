René Weller geht es immer schlechter - Ehefrau Maria: "Er ist ein Pflegefall"

Im Sommer ist die Demenz-Erkrankung von Ex-Boxer René Weller öffentlich geworden. Mittlerweile ist er ein Pflegefall, sagt seine Ehefrau Maria nun in einem Interview.

Sieben Jahre ist es her, dass René Weller die Diagnose Demenz bekommen hat. Im Sommer dieses Jahres machten er und seine Ehefrau Maria die Krankheit des Ex-Boxers öffentlich. Nun verriet die 64-Jährige der " ", wie schlecht es ihrem Mann wirklich geht.

"René ist geistig nicht mehr bei mir. Er ist ein Pflegefall geworden", sagt Maria, mit der René Weller seit 2013 verheiratet ist. Er könne sich an keine Geburtstage mehr erinnern und habe sogar vergessen, dass seine geliebte Hündin Bella gestorben ist. "Manchmal sucht er sie noch."

Maria Weller: "Ich weine viel"

Und weiter sagt die ehemalige "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmerin: "Nachts im Bett beginnt René mit Schattenboxen, ohne es zu merken. Wenn ich telefoniere, spricht er im Sekundentakt dazwischen. Er findet sein Bett nicht mehr allein, vergisst zu trinken und zu essen.“

Der Zustand ihres Ehemanns zerreiße ihr "das Herz", sagt Maria Weller. "Ich weine viel. Und könnte mit dem Kopf gegen die Wand laufen, so verzweifelt bin ich." Momentan lebt das Ehepaar in Wellers Geburtsstadt Pforzheim, doch in Kürze zieht es nach Hannover, Marias Heimat. Sie sagt: "Dort habe ich Freunde, die mir helfen, wenn er nicht mehr laufen kann."

1993 beendete René Weller seine Box-Karriere

Der gelernte Heizungsmonteur und Goldschmied René Weller wurde in seiner Box-Karriere neunmal Deutscher Meister und Vize-Europameister bei den Amateuren sowie Deutscher Meister und zweimal EBU-Europameister bei den Profis.

Von 55 Profikämpfen verlor er nur einen, 1993 beendete er seine Karriere. Später war Weller auch in einigen TV-Shows zu sehen. So nahm er mit seiner Ehefrau 2016 an "Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare" teil. Zuvor war er bei "Big Brother" und "Frauentausch" zu sehen. Seit 2013 ist er mit Ehefrau Maria verheiratet.