Rekordsumme für erste Birkin Bag: Bot auch Lauren Sánchez mit?

Bei einer Versteigerung in Paris hat der Prototyp der legendären Birkin Bag von Hermès den Besitzer gewechselt und gleich mehrere Rekorde gebrochen. Die Tasche, einst im Besitz der legendären Schauspielerin und Sängerin Jane Birkin (1946-2023), für sieben Millionen Euro versteigert. Es handelt sich damit um die teuerste Handtasche, die je bei einer Auktion verkauft wurde. Die Gebühren des Auktionshauses hinzugerechnet, zahlt der Bieter sogar 8,6 Millionen Euro.

War Lauren Sánchez unter den Bietenden?

Der Startpreis lag bei einer Million Dollar. Es folgte ein intensives, zehnminütiges Bietgefecht zwischen neun Interessenten, am Ende ging die ikonische Tasche an einen privaten Sammler aus Japan. Doch soll auch eine äußerst prominente Persönlichkeit bis zuletzt im Rennen gewesen sein: Lauren Sánchez (55), frisch angetraute Ehefrau von Amazon-Gründer Jeff Bezos (61). Eine mit der Auktion vertraute Quelle behauptet demnach, sie sei am Ende überboten worden.

Sánchez' Sprecher dementierten die Behauptung jedoch umgehend. Die Geschichte sei "komplett falsch", zitiert "Ropp Report".

Die ikonische Birkin Bag

Die versteigerte Tasche ist ein Unikat: ein Prototyp, den Hermès eigens für Jane Birkin anfertigte - mit fest angebrachtem Schulterriemen und integriertem Nagelknipser. Genau dieser legere Boho-Charme machte Birkin zur Stil-Ikone. Auf dem Leder sind noch immer ihre Initialen "J.B." zu sehen, ebenso wie Rückstände von Stickern, mit denen sie Organisationen wie Médecins du Monde oder Unicef unterstützte. Die Tasche wurde in exakt dem Zustand angeboten, in dem Birkin sie zuletzt nutzte - inklusive sichtbarer Gebrauchsspuren.

Die britisch-französische Künstlerin hatte das ikonische Taschenmodell 1984 zusammen mit dem damaligen Hermès-Chef Jean-Louis Dumas (1938-2010) während eines Fluges von Paris nach London auf einer Spucktüte der Airline entworfen. Birkin hatte sich darüber beklagt, dass sie keine Tasche finde, die groß genug sei für das Leben mit Kind. Aus der spontanen Skizze wurde eines der berühmtesten Luxussymbole der Welt. "Es war nie meine Absicht, einen Hype auszulösen. Ich wollte nur eine Tasche, in die mein ganzes Leben passt", sagte Jane Birkin einst.

Jane Birkin hatte die nun versteigerte Originaltasche bereits 1994 für einen guten Zweck verkauft, um die Aids-Forschung zu unterstützen. Seitdem wurde sie unter anderem im Museum of Modern Art in New York City sowie im Victoria & Albert Museum in London ausgestellt. Die bisherige Besitzerin hatte die Tasche 2000 bei einer Auktion erworben.