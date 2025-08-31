Reinhold Messner und Ehefrau Diane erneuern ihr Ehegelübde in Indien

Vor rund vier Jahren haben Reinhold Messner und seine Ehefrau Diane geheiratet. In Indien haben der legendäre Bergsteiger und seine Partnerin jetzt ihr Gelübde erneuert.

Reinhold Messner (80) ist seit 2021 in dritter Ehe mit seiner Frau Diane (geb. 1980) verheiratet. Gut vier Jahre später haben die beiden ihr Ehegelübde erneuert, .

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Die Bergsteigerlegende hat auf der Social-Media-Plattform ein Bild geteilt, auf dem sich die beiden gegenseitig ansehen und anlachen. Dazu erklärt Messner im beigefügten Kommentar, dass sich das Paar zwar in Südtirol zu Hause fühle, aber auch in Asien und "insbesondere in Indien, wo uns Demut und Kultur tief berührt haben".

"Stärker als die Welt um uns herum"

"Dort in Indien haben wir uns gegenseitig unsere Gelübde noch einmal gegeben", schreibt Messner weiter. "Es war magisch, mystisch. Nur wir beide. Denn gemeinsam, in der Einsamkeit, sind wir am besten." Die beiden würden zwar den Umgang mit Menschen und der Gesellschaft genießen, "aber manchmal reduziert sich das Leben auf seine reinste Form: nur wir zwei, Seite an Seite, stärker als die Welt um uns herum".

Respekt, Verständnis und Achtsamkeit machten als Pfeiler die Beziehung des Paares wirklich bedeutungsvoll, erklärte Messner der beiden auf der Plattform. Sie reisen gerne und auf all ihren Abenteuern begleitet sie offenbar auch eine optimistische, bejahende Grundeinstellung. "Wir beide leben positiv in die Zukunft, schauen nicht zurück. Nicht auf den Erfolg, der einmal war, genießen das gelingende Leben im Hier und Jetzt. Ich hoffe, dass uns das treu erhalten bleibt", erzählte Reinhold Messner 2022 in einem Doppelinterview der Nachrichtenagentur spot on news.

"Wenn man jung ist, denkt man vielleicht nicht oft an die eigene Vergänglichkeit, anders wenn man einen älteren Partner hat", erklärte seine Ehefrau Diane damals. "Und wenn Reinhold mal einen schlechten Tag hat, schau ich schon mal drüber hinweg und denke mir, dass es gar nicht so wichtig ist (lacht). Diese Nichtigkeiten verlieren sich beim Gedanken an die Vergänglichkeit des Lebens. Die Zeit mit unseren Lieben ist sehr kurz, daher sollten wir sie sinnvoll und intensiv leben."