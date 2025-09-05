Regisseur Ron Howard privat: In seinem Haus gibt es "keine Regeln"

Geregelte Schlafenszeiten oder Gemüsevorschriften gibt es im Haus des gefeierten Hollywood-Regisseurs Ron Howard nicht. Seine Enkelkinder dürfen offenbar machen, was sie wollen.

Ein Haus mit sechs Kindern? Da herrschen meist strenge Regeln, damit der Alltag nicht im Chaos versinkt. Doch nicht bei Ron Howard (71). Der oscarprämierte Regisseur ("A Beautiful Mind"), der an den erfolgreichsten Filmsets den Takt angibt, gesteht , dass in seinem Haus für seine sechs Enkel "keine Regeln gelten".

Der vierfache Vater und sechsfache Großvater berichtet am Rande der Gala YES Scholars 25th Anniversary im kalifornischen Los Angeles, dass er und seine Frau, Highschool-Liebe Cheryl (71), überaus liebevolle und wenig autoritäre Großeltern geworden seien. "Meine Frau, die immer eine strenge Mutter war, eine Art Disziplinarin, ist jetzt voll und ganz in den Oma-Modus gewechselt", gibt Ron zu und imitiert eine Szene aus ihrem Leben: "'Ach, komm schon! Es ist mir egal, wie deine Ernährung aussehen soll! Es ist mir egal, wann du ins Bett gehen sollst!' Regeln gelten nicht mehr."

Die gemeinsamen, längst erwachsenen Kinder seien über ihre lockere Mutter "ein wenig überrascht" und hätten laut Howard bereits gefragt: "Wo warst du, als ich acht Jahre alt war?"

Schwierige Filmabende mit den Enkeln

Ron Howard hingegen genieße es, Zeit mit seiner Familie zu verbringen und den Enkelkindern stolz seine Arbeit als Regisseur, Produzent und Schauspieler aus den letzten Jahrzehnten zu zeigen. Aber die große Altersspanne seiner Enkel, vom Kleinkind- bis Teenageralter, mache die Filmauswahl nicht leicht. "Einige von ihnen entdecken gerade erst den 'Grinch'. Andere sind alt genug, um sich 'Kopfgeld' und 'Frost/Nixon' anzusehen", zählt Howard drei seiner bekannten Regie-Werke auf.

Howard und seine Ehefrau Cheryl sind Eltern von vier Kindern. Ihre Tochter Bryce Dallas bescherte ihnen die Enkelkinder Theodore Norman und Beatrice Jean. Die Zwillingstochter Jocelyn Carlyle ist die Mutter von Quinn, Sawyer und Elodie. Sohn Reed Cross brachte Tochter Aspen Leigh in die Familie.