Regisseur bestätigt: Denzel Washington wird Teil von "Black Panther 3"

Schon im vergangenen Jahr deutete Denzel Washington an, in "Black Panther 3" dabei zu sein. Jetzt bestätigt Regisseur und Autor Ryan Coogler: Die Rolle wurde eigens für den Hollywoodstar geschrieben.

Wie es mit "Black Panther" weitergeht, ist offiziell noch offen - fest steht aber: Teil 3 kommt, das wurde bereits im Dezember 2024 bestätigt. Nun verrät Regisseur und Autor Ryan Coogler (39) zumindest ein erstes Detail zum Cast: Denzel Washington (70) wird mit dabei sein.

Neue Rolle für Denzel Washington geschrieben

Der schon für den ersten "Black Panther"-Film und "Black Panther: Wakanda Forever" verantwortliche Coogler berichtet im , dass Washington eine besondere Rolle übernehmen wird. Auf die Frage, ob er diese eigens für Washington geschrieben habe oder ihn von Anfang an für eine bestimmte Figur im Kopf hatte, antwortete Coogler knapp: "Alles davon. Alle oben genannten Punkte." Welche Rolle genau Washington spielen wird, verriet er noch nicht - klar ist aber: Die Figur wurde ihm offensichtlich auf den Leib geschrieben.

"Denzel gehört mittlerweile zur Familie", erzählt der Regisseur weiter. "Ich habe seit dem ersten Tag versucht, mit ihm zu arbeiten. Ich halte ihn für den größten lebenden Schauspieler, und wenn man bedenkt, was er für unsere Kultur bedeutet [...]." Schon vor langer Zeit hätten die beiden über das Projekt gesprochen. Bis "Black Panther 3" tatsächlich in die Kinos kommt, dürfte es aber noch dauern: US-Medien spekulieren derzeit über einen Start frühestens Ende 2027 - realistischer erscheinen jedoch eher 2028 oder 2029.

Washington hatte schon im November 2024 erzählt, dass er in "Black Panther 3" mitspielen wird. In der erklärte er damals, dass Coogler eine Rolle für ihn schreibe. "Ich war überrascht, als er es erwähnt hat, aber es ist ja nicht so, als ob es nicht wahr wäre", kommentiert der Regisseur jetzt.

Der Kreis schließt sich

Mit Denzel Washington im "Black Panther"-Universum schließt sich gewissermaßen ein Kreis. Laut des verstorbenen Hauptdarstellers Chadwick Boseman (1976-2020) war Washington indirekt am Erfolg beteiligt. Er verriet im Jahr , dass der Star einst Bosemans Gebühren für den Schauspielunterricht in Oxford bezahlte.

"Es gibt keinen 'Black Panther' ohne Denzel Washington", sagte Boseman laut US-Berichten 2019, als Washington mit einem AFI Life Achievement Award ausgezeichnet wurde. Boseman, der 2020 an den Folgen von Darmkrebs starb, sagte, es sei eine Ehre gewesen, Washington zu kennen, von ihm zu lernen und mit ihm zusammenzuarbeiten.