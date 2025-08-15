Regina Hall und Anna Faris kehren zurück zu "Scary Movie 6"

Regina Hall und Anna Faris werden ihre Rollen als Brenda und Cindy in der Fortsetzung der "Scary Movie"-Reihe wieder aufnehmen. Die Wayans-Brüder kehren als Autoren zurück.

Regina Hall und Anna Faris stehen für die "Scary Movie"-Fortsetzung erneut vor der Kamera.

Die Schauspielerinnen Regina Hall (54) und Anna Faris (48) werden ihre kultigen Rollen als beste Freundinnen Brenda Meeks und Cindy Campbell im sechsten Teil der "Scary Movie"-Reihe wieder übernehmen. Die Fortsetzung wird von den ursprünglichen Franchise-Schöpfern, den Wayans-Brüdern, vorangetrieben.

"Wir können es kaum erwarten, Brenda und Cindy wieder zum Leben zu erwecken und mit unseren großartigen Freunden Keenen, Shawn und Marlon wiedervereint zu werden - drei Männer, für die wir buchstäblich sterben würden (in Brendas Fall wieder)", erklärten Hall und Faris in einem gemeinsamen Statement gegenüber . Fans hatten seit der ersten Ankündigung des Revivals auf der CinemaCon im April 2024 auf die Rückkehr von Hall und Faris gehofft.

Marlon Wayans bestätigte die Neuigkeiten auf seinem Instagram-Account ebenfalls und aus dem ersten Film. Der 53-Jährige, der in den ursprünglichen Filmen Shorty Meeks spielte, hatte im Oktober vergangenen Jahres angekündigt, zu dem Franchise zurückzukehren, das er vor zwei Jahrzehnten mitbegründet hatte.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Wayans-Brüder arbeiten nach 18 Jahren wieder zusammen

Neben Marlon werden auch seine Brüder Shawn Wayans und Keenen Ivory Wayans an dem Projekt beteiligt sein. Die Brüder tun sich damit erstmals seit 18 Jahren wieder zusammen, um ein Drehbuch für den Neustart der Reihe zu schreiben. Shawn hatte in den ersten beiden Filmen Ray Wilkins gespielt, während Keenen als Regisseur fungierte.

Zu einem weiteren Foto der ursprünglichen Stars schrieb Wayan: "Die fantastischen Vier sind zurück. So aufgeregt, wieder mit diesen beiden brillanten Frauen vereint zu sein und zu arbeiten. Wir sind so stolz auf alles, was sie seit Beginn des Horrorfilm-Franchise getan haben. Wir bringen die Band wieder zusammen." Er kündigte zudem an, dass der neue Teil am 12. Juni 2026 ins Kino kommen soll.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Zusammen mit Rick Alvarez werden die Wayans das Drehbuch verfassen und als Produzenten des neuen Films fungieren. Der sechste Film der Reihe wird von Michael Tiddes inszeniert werden.

Horror-Parodien wurden zum Kassenschlager

Der erste "Scary Movie"-Film aus dem Jahr 2000 war ein unerwarteter Kassenschlager und spielte bei einem Budget von 19 Millionen Dollar weltweit 278 Millionen Dollar ein. Der Film parodiert Horrorfilme wie "Scream" und "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast". "Scary Movie 2", der Filme wie "Das Geisterschloss" und "Der Exorzist" aufs Korn nahm, erzielte bei einem Budget von 45 Millionen Dollar Einnahmen von 141 Millionen Dollar.

Nach den ersten beiden Filmen verließen die Wayans-Brüder das Franchise, das unter der kreativen Leitung von Komödien-Legende David Zucker mit Fortsetzungen in den Jahren 2003 und 2006 fortgeführt wurde.