Reese Witherspoon und Co.: Stars trauern um US-Ikone Raquel Welch

Der Tod von Raquel Welch hat in den sozialen Medien eine Welle der Trauer ausgelöst. Stars wie Reese Witherspoon oder Paul Feig nehmen Abschied von der US-Ikone.

Hollywood trauert um eine seiner großen Ikonen: Raquel Welch (1940-2023) ist am 15. Februar im Alter von 82 Jahren gestorben, Die US-Schauspielerin galt als eine der meistfotografierten Schönheiten Hollywoods und als eins der größten Sexsymbole der 60er und 70er Jahre. Kein Wunder, dass nun auch zahlreiche Berühmtheiten wie Reese Witherspoon (46) und Paul Feig (60) der verstorbenen US-Amerikanerin in den sozialen Medien Tribut zollen.

Paul Feig war in Raquel Welch "verliebt"

"Es ist so traurig, vom Tod von Raquel Welch zu hören. Ich habe es geliebt, mit ihr an 'Natürlich blond' zu arbeiten. Sie war unglaublich elegant, professionell und glamourös. Einfach atemberaubend", "Mögen all ihre Engel sie nach Hause tragen. Ich sende Liebe an ihre Familie und vielen Fans."

Für US-Schauspieler und Regisseur Paul Feig sei die Nachricht von Welchs Tod ebenfalls "so traurig". Auch er habe mit ihr zusammengearbeitet, unter anderem für die Serie "Sabrina - Total verhext!". Die Schauspielerin sei "großartig" gewesen, "freundlich, lustig und ein wahrer Superstar, in den ich den größten Teil meiner Kindheit ziemlich verliebt war", "Wir haben eine echte Ikone verloren."

Auftritt mit Miss Piggy in den 70ern

der legendären "Muppet Show", in der Raquel Welch 1978 einen Auftritt hatte, teilte ein paar rührende Worte. "Wir werden unsere bemerkenswerte Freundin Raquel Welch, einer unserer Lieblingsgäste in der Muppet Show, nie vergessen." Vom "Tanzen mit einer Riesenspinne" bis zum "Duett mit Miss Piggy" - "Raquel konnte alles!".

Für "Titanic"-Star Frances Fisher (70) sei Raquel Welch ebenfalls eine "internationale Ikone" gewesen, "die dafür gekämpft hat, ernst genommen zu werden". Sie sei "süß, lustig und freundlich" gewesen,

So wurde sie zum Sexsymbol

Raquel Welch trat in ihrer 50-jährigen Karriere in mehr als 30 Filmen und 50 Fernsehserien auf. Mitte der 1960er Jahre erlangte Welch durch ihre Auftritte in den Filmen "Die phantastische Reise" (1966) und "Eine Million Jahre vor unserer Zeit" (1966) weltweite Bekanntheit. In letzterem Werk hatte die Schauspielerin lediglich einige Dialogzeilen, doch ihr ikonischer Fell-Bikini machte sie zum internationalen Sexsymbol. Das Poster-Motiv ging in die Popkultur ein.