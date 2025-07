Reese Witherspoon genießt ihr Liebesglück mit deutschem Geschäftsmann

US-Star Reese Witherspoon und der deutsche Geschäftsmann Oliver Haarmann genießen derzeit ihren Urlaub in Südfrankreich - und zeigen sich dabei ganz vertraut.

Neue Bilder zeigen: Hollywoodstar Reese Witherspoon (49) und der erfolgreiche deutsche Geschäftsmann Oliver Haarmann (57) schweben vor Südfrankreichs Küste auf Wolke sieben. Auf aktuellen Urlaubsfotos aus Saint-Tropez, , ist die Oscarpreisträgerin eng umschlungen und küssend mit ihrem neuen Partner zu sehen. Die beiden genießen die Sonne und das Meer von einer Luxus-Jacht aus.

Auf den Paparazzi-Fotos wirkt Witherspoon natürlich, entspannt und glücklich - sie trägt kein Make-up zu ihrem weißen Badeanzug. Haarmann zeigt sich zärtlich und aufmerksam. Nach einem Badeausflug spritzt er ihr Sand vom Rücken und küsst sie auf den Kopf - ganz offensichtlich genießt das Paar die gemeinsame Zeit abseits des Hollywood-Trubels.

Erste Gerüchte im vergangenen Jahr

Bereits vor einem Jahr gab es erste Berichte über die Schauspielerin und Unternehmerin und den Minderheits-Miteigentümer des New Yorker NHL-Vereins Islanders. Wie unter anderem das , wurden die beiden mehrmals zusammen in New York gesichtet. Abseits des Eishockey-Engagements ist Oliver Haarmann Mitgründer eines Private-Equity-Unternehmens und war zuvor Senior Partner bei einem globalen Investmentriesen.

Kinder aus früheren Beziehungen

Im März 2023 hatten Reese Witherspoon und Jim Toth (54) die Trennung nach fast zwölf Jahren Ehe via Instagram bekannt gegeben. Einen Monat später reichte der US-Star wegen "unüberbrückbarer Differenzen" die Scheidung ein, wenig später auch schon in Kraft trat. Aus der Ehe mit Toth stammt Sohn Tennessee (12). Seine beiden älteren Halbgeschwister, Tochter Ava (25) und Sohn Deacon (21), gingen aus Witherspoons erster Ehe (1999-2007) mit US-Schauspieler Ryan Phillippe (50) hervor.

Auch Oliver Haarmann bringt Kinder aus einer früheren Partnerschaft mit. Mit seiner Ex-Ehefrau, der US-Unternehmerin Mala Gaonkar (55), hat er zwei Söhne.