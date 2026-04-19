Red-Carpet-Looks im Museum: Talbot Runhof feiern 25 Jahre Mode

Das Münchner Designerduo Talbot Runhof wird im Textil- und Industriemuseum in Augsburg mit einer großen Ausstellung gefeiert. "Celebrating Fashion" zeigt über 100 ikonische Couture-Kleider aus 25 Jahren – und gibt exklusive Einblicke in die Welt hinter den glamourösen Roben der internationalen Red Carpets.

Adrian Runhof und Johnny Talbot freuen sich: "Diese Retrospektive erfüllt uns mit großer Dankbarkeit. Sie zeigt uns, dass unsere Vision und Leidenschaft Menschen über viele Jahre hinweg erreicht und inspiriert haben."

Im Staatlichen Textil- und Industriemuseum in Augsburg wird Mode jetzt zur Kunst: Mit "Celebrating Fashion" widmet das tim dem Münchner Designerduo Talbot Runhof erstmals eine große museale Retrospektive.

Glamour in Augsburg: Talbot Runhof zeigen ihre schönsten Roben im tim

Zur exklusiven Eröffnung am 16. April versammelten sich geladene Gäste zwischen opulenten Roben und kunstvoll inszenierten Stoffwelten – ein Vorgeschmack auf eine Ausstellung, die Mode nicht nur zeigt, sondern erlebbar macht.

Hinter dem Label stehen Johnny Talbot und Adrian Runhof, die seit 25 Jahren internationale Modegeschichte schreiben. Aus den Anfängen in einem kleinen Atelier in München ist über die Jahre eine feste Größe der internationalen Modeszene geworden. Heute steht das Label für globalen Erfolg und gehört zu den etablierten Namen der Branche. Kaum ein deutsches Designerduo war so präsent auf der Pariser Fashion Week: Zwischen 2006 und 2019 präsentierten sie dort 25 Kollektionen – gefeiert für ihre opulente Eleganz, präzise Handwerkskunst und spektakulären Inszenierungen.

Unter dem Titel "Celebrating Fashion" präsentiert das Staatliche Textil- und Industriemuseum Augsburg (tim) erstmals im Rahmen einer musealen Ausstellung außergewöhnliche Couture-Kleider des Münchner Labels Talbot Runhof. © Johann Sturz

Ihre Entwürfe schafften es nicht nur in die wichtigsten Department Stores der Welt, sondern auch regelmäßig auf die großen Red Carpets. Stars wie Prinzessin Kate, Lady Gaga oder Helen Mirren tragen die Kreationen des Münchner Hauses.

Couture aus München: Talbot Runhof feiern Jubiläum mit Ausstellung

Die Ausstellung im tim zeigt nun mehr als 100 ikonische Kleider aus über zwei Jahrzehnten – viele davon stammen direkt aus den Pariser Shows und wurden dem Museum Anfang 2026 als Schenkung überlassen. "Mit der Übertragung ihrer Pariser Sammlung an das tim geht das bedeutende Modeschaffen von Johnny Talbot und Adrian Runhof in das kulturelle Erbe Bayerns ein", sagt Museumsdirektor Dr. Karl Borromäus Murr. Im Zentrum steht dabei die Idee von Mode als Ausdruck des Feierns: sinnlich, emotional und jenseits des Alltags.

Grazil: Elisabeth Tonev, Prima-Ballerina des Bayerischen Staatsballetts. © Lauren Leis

Typisch für die Designs sind raffinierte Drapierungen, klare Schnitte und ausdrucksstarke Materialien – eine unverwechselbare Handschrift, die Mode, Kunst und Technologie miteinander verbindet. Die Retrospektive gewährt zudem Einblicke in kreative Prozesse, Inspirationsquellen und die Entwicklung eines Labels, das seinen Ursprung in einem Münchner Atelier hatte und heute international etabliert ist.

Fashion-Infleuncerin Julia Haupt in einer Traumrobe von Talbot Runhof. © Johann Sturz

"Celebrating Fashion – Talbot Runhof in Paris" ist noch bis zum 25. Oktober 2026 im tim in Augsburg zu sehen – und verspricht eine ebenso glamouröse wie inspirierende Reise durch die Welt der Couture. Begleitend zur Ausstellung hat das tim buchbare Gruppenführungen für Erwachsene und Führungen für Schulklassen (ab der 7. Jahrgangsstufe) im Angebot.