Red-Carpet-Küsse: Colin Jost sieht in Jonathan Bailey keine Bedrohung

Ihre Küsse für Co-Star Jonathan Bailey begründete Scarlett Johansson damit, dass sie "viel Liebe zu geben" haben. Nun äußerte sich auch ihr Ehemann Colin Jost zu den viralen Kussszenen - passend zu "Jurassic World" mit einem Dino-Vergleich.

Bei der Promotour zu "Jurassic World: Die Wiedergeburt" begrüßte Scarlett Johansson (40) ihren Co-Star Jonathan Bailey (37) auf dem roten Teppich immer wieder mit einem beherzten Schmatzer auf den Mund. So sorgte sie etwa bei der Premiere in New York und in London für Aufsehen. Nun äußert sich ihr Ehemann Colin Jost (43) zu den überschwänglichen Zärtlichkeiten, die seine Frau ihrem Schauspielkollegen entgegenbrachte.

Colin Jost vergleicht Jonathan Bailey mit Raptor

Darauf angesprochen, dass seine Ehefrau ständig Jonathan Bailey küsse, reagierte Jost passend zum Film mit einem Dino-Vergleich. "Der Angriff kommt immer von dem Raptor, an den man nicht gedacht hat", scherzte der "Saturday Night Live"-Star im . Die cleveren Raptoren gelten im "Jurassic Park"-Universum als strategische und daher besonders gefährliche Raubsaurier. "Von all den Bedrohungen da draußen, hätte ich nie gedacht, es wäre Jonathan", fügte Jost hinzu.

"Die Leute übertreiben es wirklich maßlos", sagte der Comedian dann ernster mit Blick auf die teils heftigen Reaktionen im Netz. Wie auch schon Johansson zuvor betont hatte, erklärte auch er, dass es sich um rein freundschaftliche Küsse gehandelt habe. "Jonathan ist ein offen schwuler Mann. Das schien nicht die größte Bedrohung zu sein", so Jost weiter. Die Reaktionen scheinen aber auch bei ihm und dem "Bridgerton"-Star Thema gewesen zu sein: "Jonathan und ich dachten: 'Müssen wir uns jetzt wohl küssen? Ist es das, was passiert?' Den Kreis schließen."

Scarlett Johansson hat "viel Liebe zu geben"

Auch Johansson hatte sich schon zu den Red-Carpet-Küssen mit ihrem Co-Star geäußert, zeigte sich von den heftigen Reaktionen jedoch unbeeindruckt. "Heutzutage überrascht mich nichts mehr. Aber ja, ich habe viel Liebe zu geben, was soll ich sagen?", erklärte sie in der

Scarlett Johansson und Colin Jost sind seit 2020 verheiratet. Er begleitete sie auch zur Premiere von "Jurassic World: Die Wiedergeburt", in dem sie neben Bailey eine Hauptrolle spielte. In New York zeigte sich das Paar verliebt, Händchen haltend und mit innigen Blicken posierten sie für die Fotografen. Ob Jonathan Bailey vergeben ist, ist hingegen nicht bekannt. Zwar outete sich der 37-Jährige 2018 als homosexuell, sein Privatleben hält er aber weitgehend unter Verschluss.