Rebel Wilson zeigt ihre schlanke Figur im schwarzen Minikleid

Sie hat viel Gewicht verloren und zeigt das nun bei einer Preisverleihung: Rebel Wilson legte in Sydney im schwarzen Minikleid einen Glamour-Auftritt hin.

Rebel Wilson auf der AACTA-Preisverleihung in Sydney.

Rebel Wilson (41) hat auf dem roten Teppich der AACTA Awards in Sydney geglänzt. Die in Australien geborene Schauspielerin zeigte bei der Preisverleihung ihre sichtlich schlanke Figur in einem schwarzen Minikleid. Die silbernen Details auf dem langärmligen Outfit waren ein echter Hingucker. Die 41-Jährige kombinierte das kurze Kleid mit schlichten schwarzen Pumps. Die blonde Mähne fiel ihr zu Wellen frisiert über die Schultern.

Wilson hatte ihre Fans in den vergangenen Monaten über ihr "Gesundheitsjahr" auf dem Laufenden gehalten. Die "Pitch Perfect"-Darstellerin dokumentierte ihre neue Lebensweise, durch die sie 35 Kilo verloren haben soll, . Aus ihrem eigenen Team in Hollywood hat Wilson dabei offenbar nur wenig Unterstützung erhalten, . Sie habe von ihrem eigenen Team "viel Gegenwind bekommen", als sie gesagt habe, dass sie ihr "Gesundheitsjahr" machen wolle, erzählt Wilson. Und sie meinten: "Wieso? Wieso würdest du das tun wollen?" Denn als das "witzige, fette Mädchen" habe sie Millionen verdient.

Umgang mit Essen war teils "nicht gesund"

Auch mit mehr Gewicht sei sie "sehr selbstsicher" gewesen, erzählt Wilson weiter. Sie habe sich auch damals selbst geliebt und auf dem roten Teppich bezaubert, obwohl sie in manchen Fällen vielleicht sogar bis zu dreimal so schwer wie andere Schauspielerinnen gewesen sei. Aber tief im Inneren habe sie gewusst, dass ihr Verhalten im Umgang mit Essen teils "nicht gesund" war. Sie habe mit dem Verzehr von Lebensmitteln ihre Gefühle betäuben wollen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert