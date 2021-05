Rebel Wilson zeigt ihre neuen Kurven im Badeanzug

Schauspielerin Rebel Wilson hat in den vergangenen Monaten über 30 Kilo abgenommen. Ihre neue Figur präsentiert sie nun in einem knappen Badeanzug am Strand in Florida.

31. Mai 2021 - 17:15 Uhr | (aha/spot)

Rebel Wilson bei der Verleihung der British Academy Film Awards in London, 2020. © Cubankite/shutterstuck.com

Rebel Wilson (41) präsentiert voller Stolz ihre neue Figur! Die Schauspielerin hat in den vergangenen Monaten stark abgenommen. Insgesamt 30 Kilo soll die Australierin verloren haben - und das ist nicht zu übersehen: , auf dem sie in einem knappen schwarzen Badeanzug posiert. "Ich glaube, ich möchte jetzt nach Florida ziehen", kommentierte sie ihr Foto, das nach wenigen Stunden schon über 200.000 Likes zählt.

"Rück zur Seite, Pam Anderson. Wir haben ein neues Baywatch-Babe", kommentierte ein begeisterter Fan den Post. "Wow, so so toll. Du hast es dir verdient, unglaublich stolz auf dich zu sein", findet ein weiterer.

Wilson hat ihr Traumgewicht erreicht

Wilson betitelte 2020 als ihr "Gesundheitsjahr". Im November hatte die Komikerin dann ihr Zielgewicht von 75 Kilo erreicht, wie sie auf Instagram mitteilte. Die Schauspielerin folgte dem Ernährungsplan der Mayr Methode. Dabei stehen vor allem altbackene Semmeln und Milch, Bittersalz und Tees auf dem "Speiseplan", zudem wird auf Bauchmassagen und leichte körperliche Bewegung gesetzt.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de