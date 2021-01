Rebecca Mir: Eleganter Business-Look mit Babybauch

Den Schwangerschaftsbauch modisch in Szene setzen? Model und Moderatorin Rebecca Mir weiß ganz genau, wie das geht. Sie überzeugt im eleganten Business-Look.

Die schwangere Rebecca Mir (29) meistert den Arbeitsalltag als TV-Moderatorin gekonnt - und stylisch. Bei ihren jüngsten Auftritten im Studio des Lifestyle-Magazins "taff" glänzte die werdende Mutter in kurzen Kleidern, die ihren Babybauch deutlich betonten. Ebenso ihr Look am Donnerstag, der die Schwangerschaftskurven der früheren "GNTM"-Kandidatin elegant unterstrich.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Mir hatte sich , das die Knie bedeckte, zeitgleich jedoch einen aufregenden Beinschlitz vorzuweisen hatte. Ein farblich passender Gürtel lenkte den Blick auf die wachsende Babykugel. Dazu kombinierte die Ehefrau von -Profitänzer Massimo Sinató (40) silberne Sandaletten sowie Kreolen, ihre schwarzen Haare trug sie offen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter instagram über den Consent-Anbieter verweigert