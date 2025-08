Reality-Star Walentina Doronina nach Autounfall geschockt

Reality-Star Walentina Doronina erlebt einen schweren Autobahn-Unfall mitten in der Nacht. Mit Prellungen und blauem Fleck erzählt sie von ihrem Schockmoment und wie dankbar sie ist, am Leben zu sein.

Reality-Star Walentina Doronina (25) war in einen schweren Autounfall verwickelt, nur wenige Stunden nachdem bereits die Reality-Stars Gigi Birofio (26) und Yasin Mohamed (34) einen Crash unverletzt überlebt hatten. Der Unfall ereignete sich mitten in der Nacht auf einer Autobahn in Nordrhein-Westfalen, als Doronina zusammen mit einer Freundin, die am Steuer saß, auf dem Heimweg Richtung Essen war. Auch ihr Hund befand sich im Auto.

Gegen 4 Uhr morgens kam das Auto aus zunächst ungeklärter Ursache ins Schlingern: "Erst fuhr das Auto nach rechts auf den Standstreifen, dann ging alles so schnell - plötzlich Blätter, ein Busch, das Auto dreht sich mehrfach. Sekunden später der laute Aufprall in die Leitplanke. Ich dachte wirklich, als ich wach geworden bin vom Schlaf und die ganzen Blätter gesehen habe, dass ich sterben werde", .

Walentina Doronina und die Fahrerin geschockt

Bei den Verletzungen scheint sie Glück gehabt zu haben: "Ich habe Prellungen und blaue Flecken im Gesicht und am Körper, mein Finger ist wahrscheinlich verstaucht - der Fahrerin - geht es den Umständen entsprechend ebenfalls gut. Mein Hund blieb unverletzt", fasst sie zusammen.

Nach dem Unfall war die Beifahrertür demnach so verklemmt, dass Doronina aus der Fahrerseite kletterte und sofort den Notruf verständigte. Sie berichtete zudem, dass niemand auf der Straße angehalten habe, um zu helfen.

Die genaue Unfallursache ist noch ungeklärt, denn wie Doroninas Freundin angab, wurde ihr plötzlich schwarz vor Augen - an mehr konnte sie sich nicht erinnern. Noch im Krankenwagen meldete sich Doronina mit einem Selfie, das sie auf Instagram veröffentlichte und informierte ihre Follower über ihren Zustand. Trotz der Verletzungen ist sie vor allem dankbar, mit dem Leben davongekommen zu sein. Als Konsequenz werde sie künftig wesentlich genauer darauf achten, mit wem sie ins Auto steige.