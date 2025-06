Raus aus der Klinik: David Beckham zeigt sich mit Armschlinge

Nach den Bildern aus dem Krankenhausbett zeigt sich David Beckham wieder gut gelaunt am Rande eines Fußballspiels. Allerdings war er mit Armschlinge unterwegs.

David Beckham (50) ist nach einem Krankenhausaufenthalt wieder unterwegs, allerdings mit Armschlinge. Mit seinem ruhiggestellten rechten Arm war er bei der Klub-WM vor dem Spiel von Inter Miami gegen Paris Saint-Germain in Atlanta zu sehen.

David Beckham begrüßt gut gelaunt die Fans

Beckham, der Miteigentümer von Inter Miami ist, soll bei seiner Ankunft im Stadion trotz Armschlinge gut gelaunt gewirkt haben, als er vor dem Spiel die Fans begrüßte. Der 50-Jährige erschien im dunkelblauen Anzug mit Krawatte. Britischen Medienberichten zufolge hatte sich der ehemalige Fußballprofi in der vergangenen Woche eine alte Verletzung am Handgelenk operieren lassen.

nach der Niederlage seines Teams ebenfalls mit Armschlinge. Dazu schrieb er unter anderem: "Unsere @fifaclubworldcup-Reise geht zu Ende. Ich bin so stolz auf die Spieler, den Stab und die Fans für alles, was wir in den letzten Wochen gemeinsam erreicht haben..."

Seine Ehefrau Victoria Beckham (51) hatte am Freitag über ihre Instagram-Storys bereits ein Foto des ehemaligen Fußballstars in einem Krankenhausbett gezeigt. Trotz der Umstände lächelte ihr Mann dabei in die Kamera. "Werde schnell gesund, Papa", schrieb die Modedesignerin und ehemalige Sängerin zu dem Bild und fügte ein Herz-Emoji hinzu.

Auf dem Foto trug David Beckham ein Krankenhaus-Nachthemd und wirkte gefasst, während er sich von dem Eingriff erholte. Victoria Beckham teilte auch ein weiteres Foto, das David mit einem Freundschaftsarmband zeigt, auf dem in Perlen die Worte "Get well soon" ("Gute Besserung") zu lesen sind.

Vor dem Krankenhaus kam der Ritterschlag

Der Krankenhausaufenthalt kam nur kurze Zeit, nachdem David Beckham von König Charles III. (76) zum Ritter geschlagen wurde. Diese Ehre war Anfang des Monats in den King's Birthday Honours angekündigt worden und machte aus David "Sir David Beckham".