Rapperin und TikTokerin: Wie Zahide mit 15 die Charts erobert

TikTok-Fame, Chart-Hits und gleichzeitig noch in der Schule: Mit 15 ist Zahide ein Star mit Millionenreichweite. Wie bringt sie Schule, Hype und Musik unter einen Hut?

Mit gerade einmal 15 Jahren steht Zahide Kayaci, im Netz auch als Zah1de bekannt, schon auf der Bühne, rappt vor einem Millionenpublikum auf TikTok und drückt gleichzeitig noch die Schulbank. Doch wer ist das Mädchen hinter dem Hype - und wie hat sie es so weit geschafft?

Ihre Karriere beginnt 2023 eher zufällig: Zahide postet Tanzvideos mit ihrer Crew bei der Berliner Tanzschule Lunatix. Doch schnell wird klar, dass sie mehr kann als nur Choreografien und echtes Entertainment-Potenzial hat. Ihre Energie, ihre Stimme und ihr Gespür für Trends sorgen dafür, dass ihre Clips auf TikTok viral gehen.

Wie Zahide mit einem Insider auf TikTok viral ging

Dafür sorgte auch ein Trend, der international bekannt wurde: Fans der Teenagerin machten mit Kommentaren wie "zah1de did it better" oder "zah1de won this trend" auf sie aufmerksam und erschufen einen viralen Insider, der plötzlich zu ihrem Markenzeichen wurde.

Labels werden aufmerksam, und Ende 2024 unterschreibt sie einen Vertrag bei Universal Music. Nur wenige Monate später erscheint - ein Song, der auf der Plattform direkt zum Phänomen wird. Die nächste Single, "Ballert auf lautlos", katapultiert Zahide Anfang 2025 sogar in die deutschen Charts (Platz 38). Mit "Mona Lisa Motion" gelingt ihr der Durchbruch: Der Track landet in den Top 10 in Deutschland, Österreich und der Schweiz, Millionen hören den Song auch dank eines viralen Mashups mit Cros "Einmal um die Welt".

Im Mai 2025 spielt Zahide mit ihrem eigenen Meme und veröffentlicht die Single "Zahide Did It Better" - ein selbstbewusster Move, der sie endgültig zur Stimme ihrer Generation macht. Ihre Community liebt es, Trends umzudeuten, und kommentiert unter allen möglichen Clips "Zahide won this trend". Dass dieser Satz nun einen eigenen Song hat, macht den Hype nur noch größer.

Und jetzt, im Spätsommer 2025, - ein Song, der das Gefühl von Großstadtflair und Sommer einfängt. Entstanden ist er im Rahmen einer Kooperation mit Extra-Kaugummi, wobei Zahide ihre persönliche Formel zum Durchatmen und Abschalten, "Musik hören und Kaugummi kauen", direkt in einen Soundtrack übersetzt hat.

Heute folgen ihr mehr als 8,5 Millionen Menschen auf TikTok und über 700.000 auf Instagram. Ihre Videos generieren Millionen von Views, und ihre Songs streamen sich in Rekordgeschwindigkeit nach oben.

So geht Zahide mit dem Spagat zwischen Erfolg und Schule um

Trotz des Erfolgs bleibt Zahide eine 15-Jährige, die nebenbei noch in die Schule geht. "Ich versuche immer mein Bestes zu geben in der Schule - natürlich gibt es mal Tage, an denen ich mal nicht so motiviert bin und mein Kopf vielleicht woanders ist, aber im Endeffekt klappt es sehr gut", sagt sie.

Auf die Frage, ob sie sich eher im Klassenzimmer oder auf der Bühne zu Hause fühlt, antwortet sie ohne Zögern: "Ich fühle mich an beiden Orten wohl, da ich immer Menschen um mich habe, die mich glücklich machen. Sei es in der Schule mit meinen Freunden oder auf der Bühne mit meiner Crew."

Ihre Probleme mit der Doppelbelastung verschweigt sie trotzdem nicht. "Manchmal lenk ich mich einfach mit irgendwas ab, so TikTok durchscrollen oder kurz mit einer Freundin quatschen. Aber bei Mathe... ganz ehrlich: Ich hab' akzeptiert, dass es einfach nicht mein Fach ist." Dafür schlägt ihr Herz umso mehr für Ethik und Kunst. Fächer, in denen Kreativität und Reflexion gefragt sind - vielleicht auch ein Grund, warum sie in ihrer Musik so authentisch wirkt.

Zahide weiß, dass viele Jugendliche auf TikTok vom großen Durchbruch träumen. Ihre Botschaft: "Jeder Mensch hat etwas Besonderes. Wichtig ist, was man daraus macht. Habt Mut, euch selbst treu zu bleiben, eurer Leidenschaft zu folgen und an euch zu glauben. Gebt in allem, auch in der Schule, euer Bestes. Ihr könnt das!"