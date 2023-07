Rapperin Loredana und BVB-Star Karim Adeyemi sind ein Paar

Nachdem die Gerüchteküche schon länger brodelte, macht Rap-Queen Loredana ihre Beziehung mit dem BVB-Stürmer und Nationalspieler Karim Adeyemi jetzt mit einem romantischen Instagram-Post offiziell.

Bereits seit einigen Wochen kursierten sowohl in Fußballkreisen als auch in der Rap-Szene hartnäckige Gerüchte über eine mögliche Beziehung des deutschen Nationalspielers und Dortmund-Stürmers Karim Adeyemi (21) mit der Schweizer Rapperin Loredana (27).

Insider berichteten von Besuchen des Fußballers in der Villa der erfolgreichen Rapperin am Vierwaldstättersee bei Luzern, im Gegenzug holte die Musikerin Adeyemi von einem seiner Trainings ab und postete in einer ihrer Instagram-Stories ein mysteriöses Kussfoto mit einem unbekannten jungen Mann.

Liebes-Selfie auf dem Motor-Roller

Mit bestätigt die Rapperin nun die zahlreichen Liebesgerüchte und zeigt sich dabei bis über beide Ohren verliebt. Auf dem Kuschel-Selfie sind Loredana und Adeyemi in voller Fahrt auf einem Motor-Roller zu sehen. Während der Fußballer das Steuer bedient, lehnt sich die hinter ihm sitzende Rapperin zärtlich an seine Schulter und blickt verträumt in die Kamera. Dazu kommentiert sie, mit hüpfenden rosa Herzchen garniert: "Thank god".

Da Loredana derzeit unweit von Adeyemis Dortmunder Wohnsitz in Duisburg ihr neues Album aufnimmt und der BVB-Stürmer sich nach einem Ende Mai erlittenen Muskelfaserriss schonen muss, werden die beiden wohl genügend Gelegenheiten finden, ihr frisches Liebesglück zu genießen.