Rapper Kid Cudi hat seiner Partnerin das Jawort gegeben

Rapper Kid Cudi ist den Bund der Ehe eingegangen: In Frankreich gab der 41-Jährige seiner Partnerin Lola Abecassis Sartore das Jawort.

Der US-amerikanische Rapper Kid Cudi (41) hat seine Partnerin Lola Abecassis Sartore geheiratet. Die Hochzeit fand am 28. Juni im malerischen Èze, in Frankreich, statt, wie das frisch vermählte Paar verrät. "Es war das reinste Glück. Ein Moment außerhalb der Zeit, in dem die Welt stillstand und es nur uns beide gab. Wir vergaßen alles um uns herum. Es gab nur uns und unsere Liebe, und es war der reinste Moment", schwärmt die Ehefrau des Rappers.

Das Paar schwebe im siebten Himmel. "Man möchte, dass dieses Gefühl nie endet. Es war wirklich der perfekteste, makelloseste und friedlichste Tag", erzählt sie weiter. Ein Beitrag des Magazins zeigt zudem Eindrücke der Hochzeit sowie die Outfits des Paares.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Für die Trauung trug der 41-Jährige einen zweireihigen schwarzen Anzug mit Satinrevers, ein weißes Hemd und eine Krawatte. Die Braut trug einen schlichten Traum in Weiß mit XXL-Schleppe, der von dem Desginer Alain Paul kreiert wurde.

"Auf den Beginn eines neuen Kapitels"

Auch Scott Mescudi, wie der 41-Jährige mit bürgerlichem Namen heißt, teilte eigene Eindrücke von seinem Hochzeitstag - inklusive liebevoller Worte. "Auf diesen Moment habe ich mein ganzes Leben gewartet. Ein wahrhaft ganz besonderer Tag mit tollen Freunden und einer liebevollen Familie. Ich liebe diese Frau so sehr, und ich weiß, sie liebt mich in derselben Weise", schrieb der Musiker zu seinem Beitrag. Und weiter: "Auf den Beginn eines neuen Kapitels. Auf mein Baby Lola, uns steht eine wunderbare, fantastische gemeinsame Reise bevor. [...] Auf eine schöne gemeinsame Zukunft, Frau Mescudi." Seine Frau hat also offenbar seinen Nachnamen angenommen.

Der Rapper und die Designerin lernten sich 2018 bei einer Modenschau kennen, wurden jedoch erst später ein Paar. Laut des Berichts machte Kid Cudi seiner Partnerin nach rund einem Jahr Beziehung im Dezember 2023 einen Heiratsantrag - kurz vor dem Jahreswechsel im japanischen Kyoto.