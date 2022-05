Rapper Kanye West meldet sich auf Instagram zurück

Kanye West hat seinen Instagram-Account reaktiviert. Der Rapper meldet sich mit einem Bild zurück, das eine neu designte McDonald's-Verpackung zeigt.

Kanye West (44) ist offiziell auf die Social-Media-Plattform Instagram zurückgekehrt. Auf dem Account des US-Rappers ist aktuell ein einziges Bild zu sehen. zeigt West eine Verpackung für einen Hamburger. Dazu schreibt er: "Ye tut sich mit dem Industriedesigner Naoto Fukasawa zusammen, um die McDonald's-Verpackung neu zu erfinden."

West drehte Werbespot für Fast-Food-Kette

Auch in seiner Instagram-Story teilte er das Bild und fügte hinzu: "Nächste Woche sind es die Pommes." Inwiefern es sich um eine offizielle Kooperation für den Fast-Food-Riesen handeln könnte und wann diese womöglich in den Filialen zu finden sein könnte, ist derzeit nicht bekannt. Es gibt außerdem keine Angaben dazu, ob es sich vielleicht um eine limitierte Auflage handeln könnte.

Der Ex von Kim Kardashian (41) war Anfang des Jahres zumindest bereits im Rahmen des Super Bowl in einem McDonald's-Werbespot zu sehen. In dem Clip ist der Rapper Teil einer Reihe von Menschen, die sich vor dem Drive-in-Schalter der Fast-Food-Kette nicht entscheiden können. Nur, dass der Künstler anders als die Normalos in einem gigantischen Truck vorfährt.

Der 44-Jährige war im März kurzzeitig bei Instagram gesperrt worden, nachdem er gegen andere Prominente, darunter Kardashians neuen Freund Pete Davidson (28), gegiftet hatte. Wegen seines Verhaltens im Netz bei den Grammy Awards am 3. April 2022 gesperrt.