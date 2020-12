Rapper Gucci Mane ist wieder Vater geworden

Rapper Gucci Mane hat mit einem Instagram-Post die Geburt seines Sohnes verkündet. Sein erstes Kind mit Ehefrau Keyshia Ka'oir trägt einen ungewöhnlichen Namen.

Gucci Mane (40, ) und Keyshia Ka'oir (35) sind zum ersten Mal gemeinsam Eltern geworden. Der Rapper gab die Geburt seines Sohnes bekannt. "Er ist da!", schrieb er zu einem Bild, auf dem seine Ehefrau noch mit Babybauch zu sehen ist.

Radric Davis, so lautet Gucci Manes bürgerlicher Name, hat zudem den Namen seines ersten Kindes mit seiner Ehefrau verraten, das am 23. Dezember das Licht der Welt erblickte. "Danke, dass du mir meinen Baby Boy Ice Davis geschenkt hast", wandte er sich in seinem Post an seine Frau.

Das Paar gab sich nach sieben Jahren Beziehung 2017 das Jawort. Gucci Mane hat einen Sohn aus einer früheren Beziehung. Keyshia Ka'oir hat bereits zwei Töchter und einen Sohn, die ebenfalls aus einer vorherigen Beziehung stammen.

