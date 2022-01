Rania von Jordanien: Süße Geburtstagswünsche an Abdullah II.

In Jordanien werden heute gleich zwei wichtige Geburtstage gefeiert: König Abdullah II. wird 60, Prinz Hashem 17 Jahre alt. Königin Rania hat ihrem Ehemann und dem gemeinsamen Sohn via Instagram gratuliert - und richtet herzliche Worte an die beiden.

30. Januar 2022 - 20:48 Uhr | (ncz/spot)

Das jordanische Königshaus hat zum 60. Geburtstag von Abdullah II. neue Fotos veröffentlicht. © imago/PPE

Zwei der wichtigsten Männer im Leben von Königin Rania von Jordanien (51) teilen den 30. Januar als Geburtstag: Ehemann König Abdullah II. feiert an diesem Tag seinen 60. Geburtstag, Sohn Prinz Hashem wird 17 Jahre alt. Aus gegebenem Anlass hat die stolze Ehefrau und Mutter nun das Familienalbum geöffnet und den beiden via Instagram mit herzlichen Worten gratuliert. "Mein Herz ist die Heimat eines Königs", , mit dem sie seit 1993 verheiratet ist. Das Foto zeigt ihn im legeren Business-Look, das Hemd aufgeknöpft und ohne Krawatte, die Arme vor der Brust verschränkt. Sie trägt ein schlichtes weißes Kleid mit Taillengürtel und hat die Hand auf seiner Schulter abgelegt. Wenige Stunden später teilte die jordanische Königin dann , Prinz Hashem. "Mögen deine Jahre voller Liebe und Licht sein", schreibt die Mutter von vier Kindern zu dem Schnappschuss, auf dem sie lächelnd neben dem 17-Jährigen steht. Auch König Abdullah II. selbst richtete seinem Geburtstagszwilling via Instagram Glückwünsche aus und , das das Vater-Sohn-Duo Arm in Arm zeigt. Prinz Hashem ist das jüngste Kind des Königspaares und der zweitälteste Sohn. Er steht in der jordanischen Thronfolge auf Platz zwei hinter seinem älteren Bruder, Kronprinz Hussein (27). Der gratulierte Bruder und Vater ebenfalls mit Fotos aus dem Familienalbum. "Wir feiern 60 Jahre mit dir als Vater, Mentor und Oberhaupt", Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de