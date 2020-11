Rammstein-Schlagzeuger Christoph Schneider ist erneut Papa geworden

Christoph Schneider hat einmal mehr für Nachwuchs gesorgt: Via Instagram gab der Rammstein-Schlagzeuger bekannt, dass sein dritter Sohn zur Welt gekommen ist.

Rammstein hat Nachwuchs bekommen! Der Schlagzeuger Christoph Schneider (54) ist Vater eines Sohnes geworden. und postete dort ein Foto des Babys. Dazu schrieb er auf Englisch: "Hallo, mein reizender neugeborener Junge." Dazu packte er den Hashtag #3Sons, da er bereits Papa von zwei weiteren Söhnen ist. Den Namen des Kindes nannte Schneider nicht.

Den Post versahen mittlerweile bereits knapp 50.000 seiner Fans mit einem Like. Dazu gratulierten außerdem zahlreiche Promis, wie zum Beispiel Alec Völkel (48) von The Boss Hoss oder der Ex-Handballprofi Stefan Kretzschmar (47). Der in Berlin geborene Musiker gibt ansonsten nur selten Einblicke in sein Privatleben. Bekannt ist lediglich, dass er seit 2014 verheiratet ist und bereits Vater war.