Ralph Siegel: Mega-Umzug in München

"Aufbruch in die Zukunft" nennt Hit-Komponist Ralph Siegel sein aktuelles Mammutprojekt. Mit seiner Frau Laura, drei Flügeln und unendlich vielen Kisten zieht er gerade von Solln nach Grünwald um. Warum der XL-Aufwand?

Aufbruch in die Zukunft" nennt Hit-Komponist Ralph Siegel sein aktuelles Mammutprojekt. Mit seiner Frau Laura, drei Flügeln und unendlich vielen Kisten zieht er gerade von Solln nach Grünwald um.

Ralph Siegel. Umzug von Solln nach Grünwald

Warum der XL-Aufwand? Siegel zur AZ: "Ich möchte endlich mit 76 Jahren Privates und Berufliches trennen." Sein großes Musikstudio bleibt in Solln, in Grünwald hat er vor drei Jahren "ein kleines Häuschen" gekauft, in dem auch gearbeitet, aber vorrangig gelebt werden soll.

39 Jahre Altersunterschied: Ralph Siegel und Ehefrau Laura © BrauerPhotos

Haus gekauft: Ralph SIegel zieht mit Ehefrau und deren Tochter um

Siegel: "Allein meine Platten und CDs haben 1400 Umzugskisten gefüllt. Wahnsinn, wie viel Zeug sich nach 70 Jahren angehäuft hat." Karfreitag wollen die Siegels die erste Nacht in Grünwald schlafen.