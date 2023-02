Ralph Siegel bei Taufe seiner Stieftochter: "Mir geht's grauenhaft"

Bei der Taufe für seine angeheiratete Tochter sagt der Hit-Komponist, wie "grauenhaft" es ihm momentan geht.

"Ich probiere, die Schmerzen zu überspielen": Ralph Siegel mit Frau Laura bei der Taufe für Ruby (vorn in Weiß) - dabei sind Siegels Tochter Alana (2. v. r.) und die Taufpaten DJ Antoine (l. ) und Angelika Erlacher (r.).

Es ist ein fröhlicher und beschwingter Tag (und Abend): Ruby (12), "meine angeheiratete Tochter", wie Hit-Komponist Ralph Siegel die Tochter seiner Frau Laura nennt, wird in der Thomaskirche in Grünwald am Samstag getauft - und später findet noch ein Taufdinner im Forsthaus Wörnbrunn statt.

Illustre Gesellschaft zur Taufe

Siegels Musik-Familie ist mit dabei: Hit-Komponisten-Kollege Christian Bruhn, die Sängerinnen Penny McLean, Katja Ebstein und Moderatorin Carolin Reiber. Die Stimmung ist heiter. Doch was kaum jemand der Gäste ahnt: Dem Gastgeber, der sich so liebevoll um alle kümmert, geht es gar nicht gut.

"Es war ein bezaubernder Tag", zieht Siegel sein Fazit. Zugleich war es aber auch eine schöne und wichtige Ablenkung für ihn: "Gesundheitlich geht es mir momentan grauenhaft."

Siegel erzählt der AZ die Details: "Ich habe Neuropathie in den Füßen, eine kaputte Schulter, dazu Bandscheibe und dann noch meine Krebsgeschichte. Ich habe 18 Stunden am Tag Schmerzen, da ist jede Minute voller Freude und Leichtigkeit ein Geschenk."

Ralph Siegel: Gesundheitliche Probleme und Schmerzen

Trotz seiner gesundheitlichen Probleme - zuletzt musste Ralph Siegel nach einer Mediakamenten-Überdosis Silvester im Krankenhaus verbringen - sagt er aber auch: "Aber ich will gar nicht jammern, mit 77 Jahren muss man stark sein."

Und weiter: "Wenn ich zurückblicke auf mein bewegtes Leben, kann ich in Wahrheit nur glücklich sein. Ich habe eine bezaubernde Frau, gesunde Kinder und junge Musiker um mich herum, das alles hilft enorm. Ich probiere daher oft und so gut es geht, die Schmerzen zu überspielen."

Wenn es sich kaum mehr aushalten lässt, nimmt Siegel "so kleine Morphine": "Damit gehen die Schmerzen zum Glück ein bisschen weg. Wenn ich bedenke, wie viele Freunde von mir leider schon im Himmel sind, weiß ich, dass ich dankbar sein muss."