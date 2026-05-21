Ralf Schumachers Verlobter Étienne nach Facelift und Beauty-OP: "Sehe wie Frankenstein aus"
Es soll der schönste Tag ihres Lebens werden: Ralf Schumacher (50) und Étienne Bousquet-Cassagne (36) planen eine Traumhochzeit in Saint-Tropez, die von Kameras begleitet wird. Noch vor der Eheschließung entscheidet sich Étienne für einen Schönheitseingriff im Gesicht. Trotz anfänglicher Skepsis unterstützt Ralf Schumacher seinen Liebsten – doch das vorläufige Ergebnis nach der OP macht beide etwas stutzig.
Vor Hochzeit mit Ralf Schumacher: Étienne beschließt Facelift
Fans können den Weg zur Traumhochzeit von Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne in einer vierteiligen Doku-Reihe verfolgen: Seit dem 21. Mai läuft "Ralf & Étienne: Wir sagen Ja" auf Sky. In der ersten Folge lässt der Franzose ein Facelift vornehmen. "Ich bin niemals zufrieden mit meinem Gesicht und finde immer etwas zum Korrigieren", erklärt der 36-Jährige seine Entscheidung.
Sein berühmter Verlobter gibt zu, eigentlich dagegen gewesen zu sein: "Weil ich der Meinung war, es ist nicht nötig und weil es auch was Schönes ist, gemeinsam alt zu werden", so Ralf Schumacher. Trotzdem steht der ehemalige Rennfahrer fest hinter seinem Partner – und besucht ihn nach dem Eingriff mit einem Blumenstrauß in der Klinik. Doch der Anblick des Frisch-Operierten bewegt ihn zu einem klaren Fazit: "Jetzt weiß ich schon mal, was ich nicht machen werde."
Schumacher-Verlobter Étienne nach Facelift: "Wie Frankenstein"
Nach einer Nacht im Krankenhaus darf Étienne ins gemeinsame Zuhause zurückkehren. Dort möchte Ralf Schumacher seinen Liebsten mit frisch gekochter Suppe empfangen. Als Étienne vor ihm steht, kann der ehemalige Rennfahrer seinen Schock aber nicht ganz verbergen: "Ich habe die Befürchtung, dass man es noch sehen wird bei der Hochzeit", gibt er später im Interview zu.
Und der Franzose sagt über sein eigenes Spiegelbild: "Ich sehe genauso wie Frankenstein aus." Wirklich zeigen möchte sich der 36-Jährige so aber noch nicht vor den Kameras. Ob sich Étienne bis zum entscheidenden Tag vollständig regenerieren wird? Das erfahren Fans in weiteren Folgen der Doku. Ab dem 6. Juni läuft dann das große Finale rund um die exklusive Hochzeitsfeier.
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