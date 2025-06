Ralf Schumacher wird 50: Partner Étienne gratuliert mit Kussfoto

Étienne Bousquet-Cassagne hat seinem Partner Ralf Schumacher mit einer romantischen Liebeserklärung zum Geburtstag gratuliert. Bei Instagram schreibt er zu einem Kussfoto: "Die Jahre vergehen, aber die Liebe, die ich für dich empfinde, wird nie alt."

Étienne Bousquet-Cassagne (li.) und Ralf Schumacher im Mai in Cannes.

Étienne Bousquet-Cassagne (35) hat seinen Partner Ralf Schumacher zu dessen 50. Geburtstag gewürdigt. An diesem Montag, 30. Juni, schrieb er in dem Posting auf Englisch: "Jeder Tag, jede Stunde, jede Minute, jede Sekunde, die ich mit dir verbringe, ist eine absolute Freude." Weiter erklärte er in seiner romantischen Botschaft: "Die Jahre vergehen, aber die Liebe, die ich für dich empfinde, wird nie alt. Lass uns unsere Liebe fortsetzen und das Leben feiern. Alles Gute zum Geburtstag, mein Liebster."

Kussfoto im weißen Partnerlook

Dazu veröffentlichte er zwei Bilder des Paares, auf einem der Fotos liegen sich die beiden küssend in den Armen. Auf dem zweiten Schnappschuss lacht das Geburtstagskind ausgelassen neben seinem Partner. Entstanden sind die Fotos offenbar auf der Geburtstagsfeier des ehemaligen Formel-1-Rennfahrers, die als White Party ausgerichtet wurde.

Mitte Juli 2024 hatte Ralf Schumacher mit einem Instagram-Post sein Coming-out gefeiert. "Das Schönste im Leben ist, wenn man den richtigen Partner an seiner Seite hat, mit dem man alles teilen kann", , auf dem er vor malerischer Kulisse Arm in Arm mit seiner Liebe zu sehen war. Wenige Tage später war das Versteckspiel dann vollends vorbei: Schumacher zeigte sich erstmals mit seinem Partner in der Öffentlichkeit; Étienne begleitete den Sky-Experten zu seinem Job beim Großen Preis von Ungarn.

Seitdem absolvierten sie gemeinsame TV-Auftritte und zeigten sich auf einigen Veranstaltungen öffentlich als Paar, so etwa Mitte Mai 2025 bei der Premiere des Films "Alpha" bei den 78. Filmfestspielen im südfranzösischen Cannes.