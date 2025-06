Ralf Schumacher: Sohn David gratuliert seinem Vater zum 50. Geburtstag

Ralf Schumacher feiert an diesem Montag seinen 50. Geburtstag. Sein Sohn David Schumacher sendet liebevolle Glückwünsche via Instagram.

Rennfahrer David Schumacher (23) hat seinem Vater Ralf zum Geburtstag am 30. Juni gratuliert. "Herzlichen Glückwunsch zum 50. Geburtstag an den Mann, der immer mein Held, mein Wegweiser und alles andere war, was möglich ist", schrieb er auf Englisch zu einem gemeinsamen Foto. Auf dem Bild strahlen die beiden Arm in Arm in die Kamera und halten dabei ein Weinglas in der Hand.

Ralf Schumacher: Sohn David weiß seine Witze und seine Weisheit zu schätzen

Zudem lässt der 23-Jährige seinen Vater hochleben: "Auf deine unglaubliche Weisheit, deine endlosen Witze und die Liebe, die du so großzügig gibst. Prost auf 50 tolle Jahre, Dad - auf die nächsten 50 (wenn nicht mehr)!"

Sohn David stammt aus Ralf Schumachers Ehe (2001 bis 2015) mit Cora Schumacher (48), das Paar lebte seit 2009 getrennt. Der ehemalige Formel-1-Star Ralf Schumacher sorgte im Juli 2024 für Aufsehen in Deutschland, als er seine Liebe zu Partner Étienne Bousquet-Cassagne (35) .

Im Gespräch mit Steffen Hallaschka (53) enthüllte Schumacher beim RTL-Jahresrückblick, dass sein vielbeachtetes Coming-out nicht das Ergebnis einer wohlüberlegten Medien-Strategie gewesen sei. Vielmehr habe er in diesem Moment "sehr spontan" und ohne Wissen seines Partners gehandelt. Es sei ihm persönlich wichtig gegenüber Étienne gewesen, "dass wir uns ganz normal bewegen können".

Sohn David unterstützte in den sozialen Medien seinen Vater: "Es freut mich sehr, dass du endlich jemanden gefunden hast, bei dem man wirklich merkt, dass du dich sehr wohl und geborgen fühlst, egal ob Mann oder Frau, ich stehe zu 100 % hinter dir, Papa, und wünsche euch alles Gute und herzlichen Glückwunsch."

Anfang Januar absolvierten Schumacher und Bousquet-Cassagne in der ARD-Samstagabendshow "Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell" dann ihren ersten großen TV-Auftritt als Paar. Anfang Mai absolvierten sie einen öffentlichen Auftritt bei der Premiere des Films "Alpha" auf dem Filmfestival in Cannes.