Ralf Schumacher: So wichtig ist sein Partner Étienne für ihn

Sein Partner Étienne hat Ralf Schumacher vor wenigen Tagen eine wundervolle Liebeserklärung gemacht. Der Ex-Rennfahrer schwärmt jetzt zurück.

Im letzten Sommer hat Ralf Schumacher (50) sein Coming-out gefeiert. Wie glücklich er mit seinem Partner Étienne Bousquet-Cassagne (35) ist und wie sich sein Leben verändert hat, erzählt der ehemalige Rennfahrer jetzt .

Ralf Schumacher und Étienne fast immer auf einer Wellenlänge

Egal ob es um den Alltag gehe oder um den Kauf eines neuen Autos, alles werde bei den beiden besprochen. "Wir teilen alles: Alltag, Sport, Entscheidungen [...]", erzählt Schumacher über sich und seinen Partner. "Er bringt Struktur in mein Leben, aber auch so viel Wärme." Dabei habe er gar nicht damit gerechnet, "dass so jemand noch mal in mein Leben kommt".

Étienne habe auch viel Tempo aus dem Leben des Ex-Formel-1-Piloten genommen, er sei heute gelassener: "Früher habe ich mich oft über Kleinigkeiten geärgert. Heute ist mir Harmonie wichtiger." Nur bei einer Sache sei das Paar sich nicht einig, beim Golfen. Das sei einfach "nicht seins", lacht Schumacher.

"Die Jahre vergehen, aber die Liebe, die ich für dich empfinde, wird nie alt"

Fast ein Jahr ist es her, dass Schumacher die Beziehung mit Étienne öffentlich gemacht hat. "Das Schönste im Leben ist, wenn man den richtigen Partner an seiner Seite hat, mit dem man alles teilen kann", schrieb er damals , auf dem die beiden Arm in Arm übers Wasser gen Sonnenuntergang blicken.

Viel Unterstützung gab es damals von befreundeten Promis und Fans, aber auch von seinem Sohn David (23), den er mit seiner Ex-Frau Cora Schumacher (48) hat. David schrieb in den Kommentaren: "Es freut mich sehr, dass du endlich jemanden gefunden hast, bei dem man wirklich merkt, dass du dich sehr wohl und geborgen fühlst, egal ob Mann oder Frau, ich stehe zu 100 Prozent hinter dir, Papa, und wünsche euch alles Gute und herzlichen Glückwunsch."

Ende Juni feierte Schumacher seinen 50. Geburtstag. Zum Runden gab es nicht nur eine Feier, sondern auch ein romantisches Liebesbekenntnis von Étienne. Auf Englisch der beiden, auf dem sie sich küssen: "Jeder Tag, jede Stunde, jede Minute, jede Sekunde, die ich mit dir verbringe, ist eine absolute Freude. Die Jahre vergehen, aber die Liebe, die ich für dich empfinde, wird nie alt."