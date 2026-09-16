Ralf Richter mit 69 Jahren gestorben: Was über die Todesursache des "Das Boot"-Stars bekannt ist

Mit dem Klassiker "Das Boot" wurde Ralf Richter berühmt. Am Sonntag (14. September) ist der Schauspieler überraschend im Alter von 69 Jahren gestorben. Sein Sohn hat nun über die schwere Krankheit seines Promi-Vaters gesprochen.

Der Schauspieler und Musiker Ralf Richter ist im Alter von 69 Jahren gestorben. Dies bestätigte sein Sohn, Maxwell Richter (44), bei Instagram.

"Für uns ist gerade eine Welt stehen geblieben. Für viele von euch war er Schauspieler, Kultfigur und ein Gesicht, das Menschen über viele Jahre begleitet hat. Für uns war er vor allem eines: unser Vater. Wir können im Moment kaum Worte dafür finden, was sein Tod für unsere Familie bedeutet", ist in dem Posting zu lesen.

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Krankheit von Ralf Richter: Das ist über die Todesursache bekannt

"Meinem Vater ging es seit Längerem gesundheitlich sehr schlecht. Er litt an COPD und einer Herzunterfunktion. Eine Vene zum Herzen hat nicht mehr richtig gearbeitet", verriet der 44-Jährige der BILD. "Deshalb war er schon vor ein paar Monaten in der Klinik. Danach hat er weiter abgebaut."

Weitere Informationen über den genauen Todeszeitpunkt des beliebten Schauspielers gibt der Sohn bislang nicht und bittet darum, die Privatsphäre in dieser schweren Zeit zu respektieren und zunächst von direkten Presseanfragen an die Familie abzusehen.

Durchbruch mit dem Klassiker "Das Boot"

Seinen schauspielerischen Durchbruch feierte Richter mit einer Rolle im Wolfgang-Petersen-Klassiker "Das Boot", seine Ruhrpott-Proleten-Figur Kalle Grabowski wurde zum Kult.

Er sei in der vergangenen Nacht zu Hause in Köln friedlich eingeschlafen, sagte seine Managerin der Deutschen Presse-Agentur im Namen der Familie. Sein Tod sei damit "unerwartet und viel zu früh" gekommen, so Heidrun Buchmaier. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet.

Von der Schreinerlehre zur Schauspielschule

"Er war immer ein fröhlicher und liebevoller Mensch, der immer etwas plante. Das war bis zuletzt so", sagte Buchmaier der Deutschen Presse-Agentur. Dabei sei er in den Rollen zwar rau, privat aber ein absoluter Familienmensch gewesen. Richter wurde vor allem durch seine Darstellung unangepasster Typen mit rauem Ruhrgebiets-Charme bekannt.

Geboren wurde Richter 1957 in Essen. Als Kind mit sieben Geschwistern wuchs er aber in der Nachbarstadt Bochum auf. Nach Angaben seines Managements hatte er dort im Anschluss an eine Schreinerlehre die Schauspielschule Bochum besucht, bevor ihn seine Rolle als Zentralmaat Frenssen in Wolfgang Petersens "Das Boot" einem internationalen Publikum bekanntwerden ließ.

Bekannt als kerniger Ruhrpott-Typ

An der Seite von seinem Schauspieler-Freund Claude-Oliver Rudolph schlüpfte er 1983 in "Rote Erde" von Klaus Emmerich in die Rolle eines Bergmanns. Kernige Ruhrpott-Typen verkörperte er seither immer wieder in Komödien – etwa als halbseidener Hallodri oder liebenswerter Prolet, wie er ihn in der Urlaubssatire "Superstau" oder in der Fußball-Komödie "Fußball ist unser Leben" gab.

Fans des Kultstreifens "Bang Boom Bang" von Regisseur Peter Thorwarth lernten den Schauspieler 1999 insbesondere als überdrehte Nebenfigur Kalle Grabowski kennen und lieben: Ein cholerischer Ex-Knacki mit Vokuhila und Lederjacke, der nach seiner Entlassung von seinem Kumpel Keek den längst durchgebrachten Anteil an einem Bankraub zurückfordert – und damit eine irrwitzige Gangstergeschichte in Gang setzt.

Auch in den folgenden Thorwarth-Filmen verkörperte Richter zwielichtige Ruhrpott-Typen vom schnodderigen Bauarbeiter in "Was nicht passt, wird passend gemacht" bis zum Zuhälter in "Goldene Zeiten". Wiederholt stand er auch für Fernsehserien wie "Tatort" oder "Der Fahnder" vor der Kamera.