Rainer Schaller ist tot: Leichen von McFit-Gründer und Sohn identifiziert

Die Fitness-Kette McFit trauert um Rainer Schaller. Nachdem der 53-Jährige und seine Familie vor der Küste Costa Ricas mit dem Flugzeug abgestürzt sind, wurden jetzt die Leichen des Gründers und dessen Sohn identifiziert.

Die Privatmaschine von McFit-Gründer Rainer Schaller (53) ist am 21. Oktober vor der Küste von Costa Rica abgestürzt. Mit an Bord befanden sich seine Lebensgefährtin, deren beiden Kinder, ein weiterer Deutscher und der Pilot. Rund eineinhalb Wochen nach dem Absturz haben die Behörden in Costa Rica , dass die Suche nach dem Flugzeug und Vermissten eingestellt wurde. Vier der sechs Personen, die an Bord waren, werden noch vermisst.

McFit bestätigt: Rainer Schaller und Sohn sind tot

Auf Instagram hat das Unternehmen McFit am Freitag (4. Oktober) bestätigt, dass Rainer Schaller und sein Sohn tot sind. "Die letzten Tage lassen uns erschüttert und betroffen zurück. Mit großer Bestürzung haben wir die traurige Gewissheit erhalten, dass unser Gründer Rainer Schaller und sein Sohn als Verstorbene des Flugzeugabsturzes in Costa Rica identifiziert wurden", lautet die traurige Nachricht.

Die Lebensgefährtin des 53-Jährigen, die gemeinsame Tochter, ein Mitarbeiter und der Pilot gelten weiterhin als vermisst. "In dieser schwierigen Zeit gilt unser ganzes Mitgefühl den Angehörigen aller Menschen, die bei diesem Unglück ihr Leben verloren haben oder nach wie vor verschollen bleiben."

Angehörige besuchen Ort des Unglücks

Angehörige der Opfer besuchten nach Angaben der Behörden am Dienstag den Ort des Unglücks. Nach dem "emotionalen Moment" habe der Minister für öffentliche Sicherheit, Jorge Torres Carrillo, die Suchaktion im Beisein der Familienmitglieder, die sich bei der Regierung von Costa Rica für die geleistete Zusammenarbeit bedankt hätten, beendet, heißt es in einem Social-Media-Posting.

Funkkontakt abgebrochen

Die Privatmaschine vom Typ Piaggio P.180 war am Freitag (21. Oktober) auf dem Weg von Mexiko zum Flughafen der Provinz Limón gewesen, teilte das costa-ricanische Ministerium für öffentliche Sicherheit nach ersten Berichten über den Absturz mit. Um 18 Uhr Ortszeit (Samstag, 2 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit) sei der Funkkontakt mit der Maschine abgebrochen.

Rainer Schaller gründete die McFit GmbH 1996 und eröffnete 1997 das erste Fitnessstudio in Würzburg. Auch als Veranstalter der Loveparade war er tätig.