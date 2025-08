Rahaman Ali: Bruder von Muhammad Ali mit 82 Jahren gestorben

Rahaman Ali ist tot. Der jüngere Bruder von Muhammad Ali wurde 82 Jahre alt. Seine Nichten haben sich in den sozialen Medien von ihm verabschiedet.

Rahaman Ali in "I Am Ali".

Rahaman Ali (1943-2025) ist gestorben. Das gab das Muhammad Ali Center in einem Facebook-Post bekannt. Demnach verstarb der jüngere Bruder von Muhammad Ali (1942-2016) am 1. August im Alter von 82 Jahren.

Rahaman, geboren am 18. Juli 1943, begann in Louisville, Kentucky, ebenso eine Karriere als Profiboxer wie sein Bruder. Laut dem Muhammad Ali Center gewann Rahaman Ali zwischen 1964 und 1972 ganze 14 seiner 18 Profikämpfe. Nach seiner eigenen Karriere unterstützte er seinen Bruder und war auf Reisen und beim Training an seiner Seite. "Man kann die Geschichte Muhammads nicht erzählen, ohne Rahaman zu erwähnen", sagte DeVone Holt, Präsident und CEO des Muhammad Ali Centers, in einem Statement. "Er war einer der beständigsten Unterstützer für Muhammad während seiner Karriere und ihre Beziehung war ein wahres Beispiel dafür, was es bedeutet, 'der Beschützer meines Bruders' zu sein."

2014 veröffentlichte Rahaman Ali seine Autobiografie "That's Muhammad Ali's Brother! My Life on the Undercard". Im selben Jahr war er in der Dokumentation "I Am Ali" zu sehen. 2019 folgte das Buch "My Brother, Muhammad Ali - The Definitive Biography".

"Mein Vater liebte seinen Bruder Rahaman so sehr"

Hana Ali (geb. 1976) hat sich von ihrem Onkel verabschiedet. "Heute ist das letzte lebende Mitglied der unmittelbaren Familie meines Vaters in den Himmel zurückgekehrt", schrieb sie zu einem Bild mit Rahaman Ali. Er sei eine sanfte Seele gewesen, "mit einem Herzen so groß wie die Welt. Er hatte das gleiche Funkeln in den Augen wie mein Vater, das gleiche Licht, den gleichen Schalk, die gleiche Liebe."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Ihr Vater habe seinen Bruder so geliebt. Diese beschützende Liebe hat nie nachgelassen. [...] Onkel Rock hatte ein Herz aus Gold. Er brauchte nie ein Rampenlicht, um zu glänzen, und ich glaube, dass er und Daddy jetzt von oben herab Teil von etwas Größerem sind, etwas Schönem, etwas, das helfen soll, diese kaputte Welt zu heilen."

Muhammad Alis Tochter Laila Ali (47) schrieb : "Mein Vater liebte seinen Bruder Rahaman so sehr. Sie sind nun wieder in den Armen ihrer geliebten Eltern. Mögen sie alle gemeinsam in Frieden ruhen."