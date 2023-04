Rachel Weisz glänzt beim Canneseries International Festival

Rachel Weisz glänzt in einem tief ausgeschnittenen mitternachtsblauen Kleid, als sie am zweiten Tag des Canneseries International Festival über den pinken Teppich schreitet.

Die britische Schauspielerin Rachel Weisz (53) strahlte in einem tief ausgeschnittenen, trägerlosen, mitternachtsblauen Abendkleid mit funkelnden Verzierungen, als sie am Samstagabend über den rosa Teppich des Canneseries International Festival schritt. Zu der Robe kombinierte sie schwarze Wildleder-Plateauschuhe, auf weitere Accessoires verzichtete die Ehefrau von Daniel Craig (55) allerdings.

Das dunkle, leicht gewellte Haar hatte sie zu einem lockeren Seitenscheitel frisiert. Beim Make-up setzte sie auf Natürlichkeit.

Rachel Weisz präsentiert ihre Serie "Dead Ringers"

Rachel Weisz warb bei der Veranstaltung im südfranzösischen Cannes für ihre Serie "Dead Ringers". Die sechsteilige Miniserie ist eine Adaption des gleichnamigen Psychothrillers von Regisseur David Cronenberg (80) aus dem Jahr 1988, in dem Jeremy Irons (74) in der Hauptrolle als Gynäkologe eine Unfruchtbarkeitsklinik betreibt. In der neuen Serie ist die Hauptrolle weiblich.

Die Schauspielerin , dass sie von dem Originalfilm "besessen" war und dass sie es war, die Amazon auf die Idee eines Remakes brachte. Amazon kündigte das Projekt erstmals im August 2020 an, die Produktion begann im August 2021. Weisz spielt darin die New Yorker Zwillinge Elliot und Beverly Mantle, die alles miteinander teilen: Drogen, Liebhaber und den unbändigen Willen, alles zu tun, was nötig ist, um die Grenzen der medizinischen Ethik zu verschieben. Die Serie ist ab dem 21. April bei Amazon Prime Video abrufbar.