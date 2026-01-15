"Rabenvater": Cathy Hummels über Kindererziehung und Ungerechtigkeit

Sohnemann Ludwig ist Cathy Hummels' ganzer Stolz. Doch als Mutter hat sie es nicht immer einfach. Die Münchnerin macht unschöne Beobachtungen und spricht Tacheles.

Karriere und Familie unter einen Hut zu bringen, ist nicht immer einfach. Das weiß auch Unternehmerin und Moderatorin Cathy Hummels (37). Trotz vieler Termine ist sie stets darauf bedacht, dass Sohn Ludwig (8) nie zu kurz kommt. Der Bub bereichert seit Januar 2018 ihr Leben und ist das gemeinsame Kind mit Ex-Mann Mats Hummels (37). Wenn es um Erziehung und Elternsein geht, hat Cathy jetzt einiges zu bemängeln. Sie beobachtet eine Ungerechtigkeit, die ihr gar nicht gefällt...

Cathy Hummels ärgert sich: "Immer rechtfertigen"

"'Hey, du Rabenvater!' Habt ihr das schon mal gehört? Also ich nicht", betont Cathy Hummels in einem aktuellen Online-Posting. Mütter werden ihrer Meinung nach oft als "Rabenmütter" abgestempelt, während Väter mit ähnlichen Bezeichnungen nicht zu kämpfen hätten. Vor allem Frauen, die zugleich berufstätig und Mama sind, seien zur Zielscheibe von Spott und Häme geworden. "Wir leben im Jahr 2026 und trotzdem müssen wir Frauen uns immer rechtfertigen, wenn wir Karriere wollen, aber eben auch ein Kind. Oder nur Karriere oder nur ein Kind. Eigentlich müssen wir uns wirklich für alles, was wir tun, rechtfertigen", ärgert sich die Münchnerin.

"Wenn du zu viel arbeitest, bist du eine Rabenmutter"

Als berufstätige Mutter könne man es niemandem recht machen: "Wenn du zu viel arbeitest, bist du eine 'Rabenmutter'. Wenn du nur bei deinem Kind sein willst, dann heißt es immer ganz oft: 'Ach die ist nur Hausfrau und sie nimmt ihre Karriere nicht ernst.' Und beides gleichzeitig, das geht schon mal gar nicht, weil irgendwas leidet ja immer." Cathy Hummels spricht bei Instagram von eigenen Erfahrungen: "Wenn ich viel arbeite, aber mich gleichzeitig auch um mein Kind kümmere, dann heißt es immer: 'Ohne Hilfe schaffst du das ja nicht.'"

Obwohl die Unternehmerin eine gute Balance zwischen Karriere und Muttersein gefunden hat, mache sie in den Augen vieler alles falsch.

Als Vater gefeiert, als Mutter verpönt?

Cathy und ihr Ex Mats Hummels waren bis Sommer 2022 ein Paar. Ludwigs Vater war zu der Zeit noch als Fußballspieler aktiv. Als Papa habe man es immer einfacher gehabt als viele Mütter: "Es gilt als normal, dass der Mann arbeiten geht. Es ist normal, dass der Mann ein Vater ist, aber trotzdem seinen Job ernst nimmt. Wenn ein Mann Kind und Karriere hat, dann ist er ein engagierter Familienvater. Er ist der Größte." Als Frau könne Cathy Hummels von so viel Anerkennung nur träumen, stelle sie fest.

Cathy Hummels und ihr Ex Mats Hummels im September 2019. Die beiden sind Eltern eines gemeinsamen Sohnes. © imago/APress

Eine Promi-Dame, die Hummels' Ansichten teilt, ist Schauspielerin Jenny Elvers (53). In der Kommentarspalte zum Instagram-Posting stimmt sie den Aussagen von Cathy Hummels zu. Auch Elvers ist Mutter eines Sohnes und scheint ähnliche Beobachtungen wie die Münchnerin gemacht zu haben.