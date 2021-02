R. Kelly wurde im Gefängnis gegen Corona geimpft

R. Kelly muss keine Angst mehr vor einer Corona-Infektion haben. Im Gefängnis hat er bereits zwei Dosen des Vakzins erhalten.

In Deutschland lässt das Impftempo immer noch zu wünschen übrig, in den USA sind sogar schon weite Teile der Häftlinge gegen das Coronavirus geimpft worden. So auch R'n'B-Sänger R. Kelly (47, ), der derzeit in Chicago wegen sexuellen Missbrauchs in mehreren Fällen in Untersuchungshaft sitzt und dort auf seinen Prozess wartet. Demnach habe er bereits zwei Dosen erhalten und habe nun einen kompletten Impfschutz.

Die erste Spritze habe er bereits im Januar erhalten, die zweite vor wenigen Tagen. Insgesamt seien im Metropolitan Correctional Center in Chicago 63 Häftlinge und 128 Mitarbeiter geimpft worden. R. Kelly versuchte seit Beginn der Corona-Pandemie über seine Anwälte eine Entlassung zu erreichen, weil er Angst habe, sich mit dem Virus anzustecken. Seine Sprecher wollten dem Bericht zufolge bislang die Meldung über die erfolgten Impfungen nicht bestätigen.