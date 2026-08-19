Quotenfahrt im "ZDF-Fernsehgarten": Andrea Kiewel lüftet Geheimnis

Der "ZDF-Fernsehgarten" begeistert seit Jahrzehnten ein Millionenpublikum. Moderatorin Andrea Kiewel hat nun ein Geheimnis offenbart, das mit den Einschaltquoten zu tun hat.

Zum 40. Jubiläum hat sich der ZDF-"Fernsehgarten" etwas Besonderes einfallen lassen: Andrea "Kiwi" Kiewel nimmt die Fans mit hinter die Kulissen und gewährt in der Sonderfolge "Mit Kiwi hinter den Kulissen" Einblicke in die gewöhnlichen Abläufe der Live-Sendung. 130 Leute arbeiten hier jeden Sonntag auf dem Lerchenberg in Mainz, um eine gelungene Show zu ermöglichen. Kiwi hat allerdings ihr ganz eigenes "Geheimnis", um den Erfolg zu sichern, wie sie verrät.

"Ich werde auch während der Show manchmal, nicht immer, von A nach B gefahren, weil es schneller geht", erzählt die Moderatorin in einem Caddie sitzend. Dass eine solche Fahrt mindestens einmal pro Folge passiere, sei ihr wichtig. "Achtung, Geheimnis: Ich bin so abergläubisch. Ich nenne das Quotenfahrt. Eine Fahrt mit dem Caddie muss es geben pro Show - dann müssen wir uns um den Erfolg der Show keine Gedanken machen", erklärt sie ihr Ritual.

"Ich hatte die Sendung noch nie gesehen"

Erfolgreich ist die Sendung zweifelsohne. Laut "Quotenmeter" erreichte der ZDF-"Fernsehgarten" 2025 im Durchschnitt 1,68 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer bei einem durchschnittlichen Marktanteil von 18,3 Prozent. Seit dem 29. Juni 1986 läuft der Dauerbrenner bereits und feierte in diesem Jahr sein 40-jähriges Bestehen. Seit 2000 heißt die Moderatorin (mit kurzer Unterbrechung) Andrea Kiewel. In dem Jubiläums-Special erklärt diese auch, wie es damals überhaupt zu ihrem Engagement gekommen ist.

"Ich bin zum Casting gekommen im Februar 2000, hatte die Sendung noch nie gesehen", gibt sie zu. Als das ZDF sie telefonisch zum Vorsprechen eingeladen hatte, habe sich die damals 34-Jährige aber gedacht: "Wow, ZDF, ruft ja auch nicht jeden Tag an, gehe ich hin." Dann habe sich alles wie von selbst gefügt. Sie erinnert sich: "Ich mache das Casting auf dem leeren, winterlichen Lerchenberg ... Ich wusste nach 30 Sekunden: Das ist meine Sendung."

Die komplette Sonderfolge "Mit Kiwi hinter den Kulissen" läuft in der Nacht am Mittwoch, 19. August, um 0.45 Uhr im ZDF und ist schon jetzt in der ZDF-Mediathek zu sehen.