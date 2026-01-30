Quoten-Misere: Katerina Jacob löscht heimlich ein Video zum angedrohten TV-Aus

Katerina Jacob hoffte auf einen weiteren großen TV-Erfolg. Im Quotenkampf musste sich die Schauspielerin jedoch geschlagen geben. In einem Video kündigte sie zuvor einen möglichen Abschied an. Zieht Jacob jetzt Konsequenzen?

Katerina Jacob musste sich im Quotenkampf gegen RTL und ZDF geschlagen geben.

Katerina Jacob (67) fieberte auf die ARD-Ausstrahlung des fünften Teils ihrer Filmreihe "Anna und ihr Untermieter" hin. Die neue Ausgabe "Volles Haus" lief am 23. Januar zur Primetime im Ersten. Doch wie in der TV-Branche üblich, war mit der Ausstrahlung von Jacobs Herzensprojekt ein großer Druck verbunden. "Volles Haus" sollte gute bis hervorragende Quoten bringen, damit ein langfristiger Fortbestand der Filmreihe gesichert ist. Jacob setzte ein Ultimatum und kündigte bei einem Quotensinkflug gar ihren Ausstieg an.

Katerina Jacob droht TV-Aus an

Die Schauspielerin meinte in einem Video auf ihrem Facebook-Account vor Ausstrahlung von "Anna und ihr Untermieter": "Wenn wir unter 12 Prozent rutschen, dann höre ich auf. Dann will ich nicht mehr."

Das Video ist mittlerweile nicht mehr aufrufbar. Wann der Clip gelöscht wurde, ist nicht bekannt.

Die Quoten stehen dagegen fest. "Anna und ihr Untermieter" konnte 3,026 Millionen Zuschauer beim Gesamtpublikum überzeugen, berichtet DWDL. Das ist ein Marktanteil von 12,3 Prozent.

Jacob hat ihr selbst gesetztes Ziel demnach knapp erreicht! Ihre Filmreihe brachte die beanspruchte Mindestanzahl an Quoten ein – doch nur um Haaresbreite.

Mehr erhofft? Katerina Jacob schweigt

"Anna und ihr Untermieter" startete einst mit 18 Prozent Marktanteil – das sind sechs Prozentpunkte mehr als heute. Auf eine AZ-Anfrage zum aktuellen TV-Zuschauerinteresse reagierte Katerina Jacob bislang nicht.

"Anna und ihr Untermieter": Keine Chance gegen RTL und ZDF

Andere TV-Formate konnten ab 20.15 Uhr höhere Gesamt-Quoten als "Anna und ihr Untermieter" einfahren. Das ZDF siegte mit "Die Chefin" (5,4 Mio., 21,8 Prozent) vor dem RTL-Dschungelcamp (4,2 Mio., 20,6 Prozent).

Der Staffelstart von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" sorgte für gute Quoten bei RTL. Die ARD und Katerina Jacob schnitten mit "Anna und ihr Untermieter – Volles Haus" deutlich schlechter ab. © RTL/Pascal Bünning

Tränen und verzweifelte Bitte

Katerina Jacob schien bereits vor der TV-Ausstrahlung der "Volles Haus"-Folge die Konkurrenz zu fürchten. Sie schrieb am 5. Januar in einem Instagram-Posting: "Jetzt muss ich direkt heulen... Wir haben am 23. Januar wieder ein mega Gegenprogramm." Die Schauspielerin wandte sich an ihre Fans und wollte vorab zum Einschalten animieren. Jacob bat inständig: "Bleibt 'Anna und ihr Untermieter' treu."