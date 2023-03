Quoten bei "Hart aber fair" werden immer schlechter – liegt's an Louis Klamroth?

Es war kein einfacher Start für Louis Klamroth bei "Hart aber fair": Erst stand sein Liebesleben im Fokus, nun sinkt die Quote der Sendung auf ein neues Tief, seit er die Moderation übernommen hat.

Moderator Louis Klamroth hat im Januar die Sendung "Hart aber fair" von Frank Plasberg übernommen. An die Quotenerfolge seines Vorgängers konnte Klamroth bislang aber nicht anknüpfen. Am vergangenen Montag (6.3.) erreichte das Magazin mit weniger als zwei Millionen Zuschauern die bislang niedrigste Reichweite unter Klamroth.

Die Übernahme von "Hart aber fair" durch Louis Klamroth sorgte schon früher für Diskussionen. Vor allem seine Beziehung zu Klimaaktivistin Luisa Neubauer (26) sorgte bei vielen Menschen für Stirnrunzeln. Möglicherweise verschaffte ihm das aber am 30. Januar auch die bis dahin höchste Quote seiner Karriere bei der ARD-Sendung: 2,85 Millionen wollten laut Branchen-Magazin " " sehen, wie Klamroth mit dem Thema "Letzte Abfahrt: Wie verändert die Klimakrise Alltag und Leben?" umgeht. Neubauer war nicht Teil der Sendung.

Gute Quote für Frank Plasbergs letzte "Hart aber fair"-Ausgabe

Den Sprung über die Marke der drei Millionen Zuschauer schaffte Klamroth bisher aber nicht. Zum Vergleich: Im Jahr 2022 erreichte "Hart aber fair" laut " " im Schnitt 2,67 Millionen. Die letzte Sendung von Frank Plasberg bescherte dem Sender ARD mit dem Thema "Ab in die Wüste – wer freut sich auf die WM in Katar?" mit stolzen 3,95 Millionen Zuschauer sogar 13,4 Prozent Marktanteil.

Zu Klamroths Ausgabe zum Thema "Über eine Million Menschen suchen Zuflucht: Deutschland an der Belastungsgrenze?" schalteten am 6. März laut " " hingegen nur 1,85 Millionen Menschen ein – das entspricht einem unterdurchschnittlichen Marktanteil von 7 Prozent.

Der produzierenden Sender WDR sieht jedoch zwischen der gesunkenen Quote und dem neuen Moderator keinen direkten Zusammenhang: "Für uns ist es wichtig, unserem Publikum einen journalistisch fundierten und vielfältigen Debattenbeitrag zu aktuellen Themen zu bieten und damit möglichst viele Menschen zu erreichen. Dass das Interesse der ZuschauerInnen und damit die Quoten hierbei auch einmal schwanken, kommt immer wieder vor und hängt oft vom Programmumfeld ab. Mit dem Start von Louis Klamroth sind wir sehr zufrieden," erklärt eine Sprecher auf AZ-Anfrage.

TV-Experte über "Hart aber fair" und Louis Klamroth

Der TV-Kenner und Manager von Riccardo Simonetti und Viviane Geppert, Tobias Koppenhöfer, sieht das ähnlich, wie er gegenüber der AZ verriet: "Was dem WDR und der ARD am wichtigsten sein wird, ist, dass die Sendungen einen Mehrwert haben und inhaltlich gut da stehen. Und dafür hat man jetzt, nach so vielen Jahren mit Frank Plasberg, einem neuen Moderator das Vertrauen geschenkt, der die Frank-Plasberg-Show auch erst einmal zu seiner eigenen machen muss."

Dass sich die Sender von dem neuen Moderator aufgrund der gesunkenen Quote trennen könnten, erachtet Koppenhöfer als recht unwahrscheinlich: "Ich glaube, dass man sich einen Wechsel in der Personalie nur oder erst dann überlegt, wenn klar ist, dass sinkende Quoten unmittelbar im Zusammenhang mit der Rolle der Moderation zusammenhängen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das so schnell passieren wird. Frank Plasberg hat 'Hart aber fair' über zwei Jahrzehnte moderiert – es ist fast klar, dass ein Moderatorenwechsel bei den ZuschauerInnen auch erst einmal ankommen muss. In einem TV-Markt, in dem sich Quoten aktuell sowieso sehr dynamisch entwickeln. Das ist nicht unmittelbar auf Louis Klamroth zurückzuführen und ich kann mir nicht vorstellen, dass der WDR ihm das geschenkte Vertrauen so schnell wieder entzieht. Nicht – alleine – wegen der Quoten. Hier fällt sicherlich immer ein Gesamt-Paket ins Gewicht, so vor allem auch, ob man mit seiner inhaltlichen Leistung als Gastgeber einer Talkshow zufrieden ist."

Eine neue Chance für Klamroth gibt es am 13. März mit dem Thema "Die neue Macht der Arbeitnehmer: Mehr Geld für weniger Arbeit".