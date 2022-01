Queen verschiebt Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum: Keine Party am Sonntag

Am kommenden Sonntag sitzt Königin Elizabeth II. unglaubliche 70 Jahre auf dem Thron. Die Queen ist damit die am längsten regierende Monarchin des Vereinigten Königreichs. Doch die Feierlichkeiten werden nicht am 6. Februar stattfinden, sondern erst ein paar Monate später...

Elizabeth II. wurde am 6. Februar 1952 Königin. Gekrönt wurde sie am 2. Juni 1953.

Zum Platin-Jubiläum von Queen Elizabeth II. wollen britische Stars die größte Party feiern, die ihr Land je erlebt hat. "Wir wollen so viele Menschen wie möglich beteiligen. Wenn es mehr als zehn Millionen werden, ist das ein nationaler Rekord", sagte der britische Schauspieler Ross Kemp am Montag im BBC-Interview. Schätzungen zufolge sollen sich zur Hochzeit von Prinz Charles und Prinzessin Diana 1981 etwa zehn Millionen Menschen an Straßenpartys beteiligt haben. Beim 60. Thronjubiläum der Queen vor zehn Jahren sollen es der BBC zufolge 8,5 Millionen gewesen sein.

3. Juni 2022: Zusätzlicher Feiertag für die Engländer – wegen der Queen

Wegen des 70. Thronjubiläums der Queen gibt es für alle Briten heuer auch einen extra Feiertag. Der 3. Juni wird ein arbeitsfreier Tag sein. Mit dem 2. Juni (britischer Frühjahrsfeiertag) können sich die Engländer auf ein ziemlich langes Frühlingswochenende freuen.

Krönung der Queen fand am 2. Juni 1953 statt

Für den 5. Juni dieses Jahres rufen Kemp und etliche andere britische Prominente zu einem "Dankeschön"-Tag ("Thank You Day") auf, an dem Menschen in ganz Großbritannien Freunden, Nachbarn und Beschäftigten des Gesundheitsdienstes danken und mit ihnen feiern sollen. Auch der englische Fußball-Nationaltrainer Gareth Southgate, Fußballikone Gary Lineker und der Musiker Levi Roots sind an der Aktion zum 70-jährigen Jubiläum der Queen auf dem Thron beteiligt.

Am 6. Februar 1952 starb der König: Elizabeth II. wurde Königin

Am kommenden Sonntag (6.2.) ist es 70 Jahre her, dass Queen Elizabeth II. nach dem Tod ihres Vaters ihre Regentschaft begann. Die Feierlichkeiten samt Paraden, Konzerten und einem zusätzlichen Feiertag sind jedoch erst für Anfang Juni geplant.

Feierlichkeiten finden erst im Juni statt: "Liegt am englischen Wetter"

"Das liegt vor allem am englischen Wetter", sagte die Royal-Biografin Jane Ridley am Montag zu Korrespondenten in London. Auch im Juni werde davon viel abhängen. "Thronjubiläen sind ein großartiger Anlass für einen Monarchen, mit dem Volk in Kontakt zu kommen." Vor zehn Jahren habe die Queen mit ihrem mittlerweile verstorbenen Ehemann Prinz Philip auf einer Bootsfahrt auf der Themse in strömendem Regen stehen müssen. Ein ähnlich signifikantes Jubiläum wie das in diesem Jahr habe es noch nie gegeben, sagte Ridley. Die 95 Jahre alte Queen ist die am längsten regierende Monarchin des Vereinigten Königreichs.